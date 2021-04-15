Biz daha mağduruz

eşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, HDI Sigorta ile yapılan anlaşma sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Kulüpler Birliği'nden istifa etmesinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Mustafa Bey, istifa nedeni olarak, 'Orada alınan kararlar' demiştir. Ben kendisine mesaj attım,diye.Kendisi kaybedilen maçlardan sonra hakemlerden gördükleri, hissettikleri zararı dile getirmiştir. Zaman zaman biz de yapıyoruz. Onlardan daha fazla biz mağduruz. Olmaya da devam ediyoruz.Cenk Tosun'un sakatlığı hakkında konuşan Çebi, "Birinci planda futbolcumuzun sağlığı var.Sahanın iyi bakılmamasından kaynaklanması bizi daha da üzdü.Erzurumspor'un sahasında olması, diğer sahalarda olmayacağı anlamına gelmez." dedi. Çebi son olarak, şu ifadeleri kullandı: "6 ay boyunca maaş almayanların, son 1-2 ay içinde maaş almayıp da bunu gündeme getirdiklerini düşünmüyorum.tedavisi devam eden Vincent Aboubakar, dün de takımdan ayrı çalıştı. Kamerunlu futbolcunun Ankaragücü maçı kadrosuna alınıp alınmayacağı bugün yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın, kadroda olsa dahi Aboubakar'ı riske etmek istemediği ve karşılaşmaya ileri uçta Cyle Larin'le başlayacağı öğrenildi.