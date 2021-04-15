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Giriş Tarihi: 15.4.2021

Biz daha mağduruz

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Biz daha mağduruz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den hakemlerden şikâyetçi olan G.Saray Başkanı ’e gönderme: "Mustafa Bey, Kulüpler Birliği'nden istifa nedeni olarak alınan kararları gösterdi. Ortada bir karar yok, icraat var. Hakemler konusunda onlardan daha fazla biz mağduruz. Olmaya da devam ediyoruz..."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, HDI Sigorta ile yapılan anlaşma sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Kulüpler Birliği'nden istifa etmesinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Mustafa Bey, istifa nedeni olarak, 'Orada alınan kararlar' demiştir. Ben kendisine mesaj attım, 'Hangi kararlar alındı ve sizi rahatsız etti' diye. Bir cevap gelmedi. Kendisi kaybedilen maçlardan sonra hakemlerden gördükleri, hissettikleri zararı dile getirmiştir. Zaman zaman biz de yapıyoruz. Onlardan daha fazla biz mağduruz. Olmaya da devam ediyoruz. Umarım, bu mağduriyetler bir an önce ortadan kalkar."

BB ERZURUMSPOR GEREKLİ HASSASİYETI GÖSTERMEDİ
Cenk Tosun'un sakatlığı hakkında konuşan Çebi, "Birinci planda futbolcumuzun sağlığı var. Onun dışında şampiyonluk yolunda bizim için sıkıntı oldu. Sahanın iyi bakılmamasından kaynaklanması bizi daha da üzdü. Bu körün gözüne parmak sokmak gibi. Erzurumspor'un sahasında olması, diğer sahalarda olmayacağı anlamına gelmez. Ancak Erzurumspor saha zeminini yumuşatma konusunda gerekli hassasiyeti göstermedi" dedi. Çebi son olarak, şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş, tarihinde olmadığı kadar finansal rahatlık içerisinde. 6 ay boyunca maaş almayanların, son 1-2 ay içinde maaş almayıp da bunu gündeme getirdiklerini düşünmüyorum. Pandemiden zarar gördük. Çalışanlarımızın hiç mağdur olmadığı bir süreç yaşıyoruz."

ABOUBAKAR'DA KARAR GÜNÜ
BEŞIKTAŞ'TA tedavisi devam eden Vincent Aboubakar, dün de takımdan ayrı çalıştı. Kamerunlu futbolcunun Ankaragücü maçı kadrosuna alınıp alınmayacağı bugün yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın, kadroda olsa dahi Aboubakar'ı riske etmek istemediği ve karşılaşmaya ileri uçta Cyle Larin'le başlayacağı öğrenildi.

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