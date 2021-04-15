Burak Yılmaz Avrupa'ya neden geç transfer oldu? "Drogba ve Sneijder'i dinledim"

Fransa Ligue 1'in lideri Lille'de oynayan milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'équipe'e konuştu. Burak, Lille'e geliş süreci, sakatlık ve milli takım maçlarıyla ilgili konuşurken Türkiye'den Lille'e getirmek istediği iki futbolcuyu da açıkladı.
Burak Yılmaz'ın L'équipe'e verdiği röportajdan satır başları;
"DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİM"
"Sakatlığımdan dolayı 9 maç kaçırdım. Daha fazla gol atabilirdim. Oynadığım maç sayısıyla golleri karşılaştırınca fena değil. Harika bir yıl geçiriyorum. İlk 1,5 ayım kötüydü. Ama futbolun dili evrensel. Adaptasyonum iyi gitti."
"Türkiye'de oynadığım kulüpler şampiyonluğa oynuyordu. Her yıl kupa için savaştım. 2013 ve 2015'te Galatasaray ile şampiyonluk yaşadım.
"DROGBA VE SNEIJDER'İ DİNLEDİM GİTMEK İSTEDİM"
Avrupa'nın büyük takımlarından teklif aldım ama ülkemde kaldım. Galatasaray'dayken Drogba ve Sneijder 'Neden Avrupa'ya ya da yurt dışına gitmiyorsun?' dedi ve ben de gitmek istedim."
"TİGANA BENİM İÇİN BABA GİBİ"
"Jean Tigana benim için baba gibi. Antalyaspor'dayken beni Beşiktaş'a getirdi. Hayatımda çok önemli yeri var."
"Sahada ve saha dışında örnek olmak zorundayım. Genç oyuncular bana baktığında deneyim ve performans görmek zorundalar. Sahada 18 yaşında, 30 yaşında oyuncular var.
Ben bu yolları geçtim. Ama hala her gün öğreniyorum, karşılıklı. Gençler ve tecrübeli oyuncular deneyimlerini birlikte paylaşıyor."
"Zafer istiyorum. Savaşıyorum, herkese kazanmayı ne kadar istediğimi gösteriyorum. Genç oyunculara öğretiyoruz, iletişim kuruyoruz, birlikte iyi çalışıyoruz ve başarılar elde ediyoruz."
"DORUKHAN VE ABDÜLKADİR'İ LİLLE'DE İSTERİM"
Lille'e Türkiye'den iki futbolcu önerecek olsam, Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür'ü seçerdim. Dorukhan'ın sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
"'Kral' lakabını bana Türkiye'de taktılar. En skorer oyuncuydum. 'Gol Krallığı' deniyor bizim ülkemizde. İyi bir lakap ve pozitif."
"Şenol Güneş de benim için baba gibi. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Beni neyin geri getireceğini biliyor. Milli takımda hiçbir yerde göremeyeceğiniz saygı var. Milli takıma seçilmek anlatılamayacak bir duygu."
"KİMSE BİZDEN GÜÇSÜZ YA DA GÜÇLÜ DEĞİL"
"Avrupa Şampiyonası'nda ilk amacımız gruptan çıkmak. Çok önemli. İtalya, Galler, İsviçre kadar bizim de şansımız var. Kimse bizden güçsüz ya da güçlü değil."
"7 puanla grup lideriyiz. Dünya Kupası'na katılmak için şansımız var. Keşke Letonya karşısında 3-3 berabere kalmasaydık. Şimdi herkesin şansı var. Orada olmak istiyorum."