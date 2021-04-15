Burak Yılmaz Avrupa'ya neden geç transfer oldu? "Drogba ve Sneijder'i dinledim"

"KİMSE BİZDEN GÜÇSÜZ YA DA GÜÇLÜ DEĞİL"

"Avrupa Şampiyonası'nda ilk amacımız gruptan çıkmak. Çok önemli. İtalya, Galler, İsviçre kadar bizim de şansımız var. Kimse bizden güçsüz ya da güçlü değil."