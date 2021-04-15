Dünya Türk’ün cesaretini görecek

andemi nedeniyle bir yıl ertelenen EURO 2020 için geri sayım sürerken,. Takımına dair tespitlerini yapıp, planlarını anlatan tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa Şampiyonası'ndaki şansımızı ve gündemi değerlendirdi.FIFA sıralamasına baktığınız zaman rakiplerimizin hepsi bizden daha iyi durumda. Biz de FIFA sıralamasında yükselmek için uğraşıyoruz. İtalya diğer rakiplere göre bir tık daha güçlü görünüyor.Beraberlik ve galibiyetimiz grupta bazı karışıklıklara sebep olabilir. İnşallah öyle olur.Galler de iyi takım. Oyuncuları üst seviye liglerde ve çıkıştalar.İtalya da iyi yol aldı. Birinci ve ikinci gruptan çıkıyor.Grupta 5-6 puan büyük avantaj ama 4 puan bile çıkarabilir.Futbolda iniş-çıkışlar olabilir ancak biz akılda kalıcı, coşkulu, tutkulu, sevimli bir takım olmak istiyoruz. Kendimizi aile takımı olarak görüyoruz. O hissi tüm dünyaya geçirmek istiyoruz.Kıran kırana, coşkulu, cesur, inançlı bir takım görüntüsü çizmek istiyoruz.Ondan sonra da her tur atlama bizim için başarıdır. Ben bu ekibin Dünya Kupası'na da katılarak görevini çok iyi yapacağını düşünüyorum. Bunların hepsi bir imtihan olacak oyuncular için.Ne olur söylenenleri yerine getirerek hastalığıuzaklaştıralım kendimizden. Ne kadar dikkatedersek o kadar daha çabuk kavuşuruz. Hep şikâyetederek, mazeretler bularak, olumsuz düşünerekçözüm üretemeyiz. Ben de bazı hatalar yapmışolabilirim ama inanın ki 2-3 ay hiç dışarı çıkmadım.Kampta oyuncularımızın çoğu hasta oldu.Bulaşıcılığı çok fazla.Pozitifiayırıp devam ediyoruz, UEFA bunu istiyor.Muhtemel ki maçtada pozitiftiler.Kurallara uymak içinbaskı yapacağız birbirimize.Başarı, hedefe giden yoldaara yollardır.Orada da bir adım atman lazım.Bunu tek başımayapmıyorum. Başkan Nihat Bey veyönetimin büyük desteği var. Bu milletinduasıyla, bizim de çabamızla bir şeyleryapmaya çalışıyoruz. Türkiye bize oinancı ve beklentilerini hissettiriyor. Oduyguların karşılığını vermek istiyoruz.Yalan üzerine konuşulmaz. Olmayan bir şeyi, kötü düşünen birinin sözleri üzerine konuşursak hataya düşeriz. Birisi bir kuyuya bir taş attı, ben kuyuya girip o taşı çıkarır, bir daha yanlış yaptığını söylerim. Bu bana zaman kaybettirebilir, enerji kaybettirebilir. Biz bu katılım ile zaten para kazandırıyoruz. Döviz geliyor, tanıtıma katkı yapacağımızı düşünüyoruz. Hırsızlık varsa onu koyarsın. Bunlar gündem olacaksa burayı kapatalım o zaman. Haksızlık yapıyorlar takıma. 'Aman prim almasın', alsa ne olur ya!Aslında biz bir sezon önce yaptık tümplanımızı. Daha pandemi yokken, kampdönemi, organizasyon, hazırlık maçıhepsini planlamıştık. Arkasından pandemiçıktı. O hazırlıkların hepsi çöpe atıldı.Ama şimdi aynı organizasyon üzerindeyürüyoruz. Şu anda yapacağımız şey,18-19 Mayıs'ta ligi biten takımların oyuncularıylatoplanmak. Diğerleri için iseerken ayrılan olabilir, 3-4 gün sonra gelmişolacaklar. Buradaki hadise şu, sezonbitimiyle beraber oyuncuların tatil isteğiolacak. Bu kadar yoğun bir maç takvimi,pandeminin de getirdiği olumsuzluklarlaoynanan bir ligden sonra dinlenmeyeihtiyaç duyacaklar. Bu dinlenme fizikselolduğu kadar zihinsel de olacak.Düşüşler olursa, aileleri de alarak kampta birlikte 1 hafta-10 günlük bir süreç geçireceğiz. Tabii ki bunda pandemi koşulları da belirleyici olacak. Dolayısıyla ana bölüm hazırlık maçlarıyla birlikte başlayacak. Mayıs'ın 27 ve 30'unda maçlarımız var. Haziran'ın 2'sinde Almanya'daki kamp yerine gideceğiz. Ayın 10'unda da İtalya'ya gideceğiz. Sonra da Azerbaycan'a gidip iki maçımızı oynayacağız. Pandemi nedeniyle bazı şeyler değişebilir. Belki bazı maçların yeri değişebilir, kayabilir.Çok üzüldüm. Sadece ben değil, tüm futbolseverleriniçininettiğini düşünüyorum.Yetenekli veolan biroyuncu. Çok büyük katkılar yaptı, hem kulüpbazında hem de Türkiye'ye kattıklarıylabüyük bir değer.Başta üzüldü ancak çözümün üzülmektendeğil, ne yapacağını düşünmekten geçtiğinibiliyor. İyi bir ameliyat geçirdi. Yenidendönüş yapmak için kendini hazırlıyor.Sakatlık sonrası kısa bir çalışma yaptı, oynamadanMilli Takım'a geldi ve virüse yakalandıkampta.Tabii ki yeni arayışlarımız var. Yurt dışındada arkadaşlarımız var.Belkihücumda bir takım varyasyonlar değiştirebiliriz.Oyuncumuzun olmadığı yerlerde oyunlailgili arayışlarımız da olabilir.Her konuşmamızda herkes üzerine alınganlık yapıyor. Bu bir yarış, bunun içinde her şey var. Oyuncular, hakemler teknik ekip, malzeme, tesis... Süper Lig dediğiniz zaman bunların Süper Lig'e uygun olması gerekiyor. Kulüp takımındayken de aynı şeyleri konuştuk. Bursaspor'dayken de ağır beyanlarım olmuştu. Bursa-Karagümrük (Türkiye Kupası) maçı vardı, saat 12.00'ye alındı, suni çimde oynadık. Tesadüf o gün de Serdar Aziz oynamak istemiyordu. Sonra oynattım, sakatlandı. O zaman da Milli Takım oyuncusuydu. O gün de söyledim, bugün de söylüyorum, sakatlık tabii ki olabilir ama zeminlerin de iyi olması, koşullara uygun olması gerekiyor. Önce sağlıklı koşullarını oluşturmalıyız. Kulüpler ticari nedenlerle önceliği transfere veriyor. Altyapıları, idman sahalarını ve maç sahalarını ikinci plana atıyorlar. Lig bittiği anda bütün statlar elden geçirilecek ve futbol oynamaya müsait mi, karar verilecek. Yaptırımları da ağır olacak. Sahası olmayan, antrenman sahası olmayan takımın Süper Lig'de kesinlikle olmaması gerekir.