Dünya Türk’ün cesaretini görecek

andemi nedeniyle bir yıl ertelenen EURO 2020 için geri sayım sürerken, A Milli Takım'ınbaşında A Grubu'nda İtalya,Galler ve İsviçre ile mücadele edecekŞenol Güneş, SABAH SPOR MüdürüMurat Özbostan'ı ağırladı ve sorularınıyanıtladı. Takımına dair tespitlerini yapıp, planlarını anlatan tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa Şampiyonası'ndaki şansımızı ve gündemi değerlendirdi. İşte tüm düşüncelerinianlatan Güneş ile yaptığımız sohbetingündem yaratacak ilk bölümü…
İLK MAÇTA GRUBU KARIŞTIRIRIZ Rakiplerimiz İtalya, Galler, İsviçre…Kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? AGrubu'nda ne yaparız ve rakipler için yorumunuznedir? FIFA sıralamasına baktığınız zaman rakiplerimizin hepsi bizden daha iyi durumda. Biz de FIFA sıralamasında yükselmek için uğraşıyoruz. İtalya diğer rakiplere göre bir tık daha güçlü görünüyor. Enteresan bir gruptayız.Her türlü sonuç çıkabilir. Bunun içinilk maçta alacağımız sonuç önemli. Beraberlik ve galibiyetimiz grupta bazı karışıklıklara sebep olabilir. İnşallah öyle olur. 3'ü dezor maç olacak. Grupta '4. kim olur?' dersek,kimse bir şey söyleyemez. Hatta İtalyabile olabilir. Galler de iyi takım. Oyuncuları üst seviye liglerde ve çıkıştalar. İsviçre dekeyifli futbol oynuyor, biz de öyleyiz. İtalya da iyi yol aldı. Birinci ve ikinci gruptan çıkıyor. 3. en iyi takımında gruptan çıkma şansı var.
4 PUAN BİZE YETEBİLİR Avrupa Şampiyonası'na dairsizin kafanızdaki hedef nedir? Grupta 5-6 puan büyük avantaj ama 4 puan bile çıkarabilir. Tabiiki gruptan çıkmak istiyorum amaiyi oyunla, güzel futbolla çıkmak istiyorum. Futbolda iniş-çıkışlar olabilir ancak biz akılda kalıcı, coşkulu, tutkulu, sevimli bir takım olmak istiyoruz. Kendimizi aile takımı olarak görüyoruz. O hissi tüm dünyaya geçirmek istiyoruz. Hem ülke futbolunu hem de ülkeyitanıtmak istiyoruz. Kıran kırana, coşkulu, cesur, inançlı bir takım görüntüsü çizmek istiyoruz. Bu oyun bizi gruptan çıkardığı zamanana hedefimize ulaşacağız. Ondan sonra da her tur atlama bizim için başarıdır. Ben bu ekibin Dünya Kupası'na da katılarak görevini çok iyi yapacağını düşünüyorum. Bunların hepsi bir imtihan olacak oyuncular için.
'NASIL KONTROL EDEMEDİK' DEDİM Pandemi nedeniyle tüm dünyada zor günleryaşanıyor. Son maçlarımızda Milli Takım'dada çok sayıda pozitif vaka çıktı. Bundan sonrasıiçin nasıl bir süreç planlıyorsunuz?Ne olur söylenenleri yerine getirerek hastalığıuzaklaştıralım kendimizden. Ne kadar dikkatedersek o kadar daha çabuk kavuşuruz. Hep şikâyetederek, mazeretler bularak, olumsuz düşünerekçözüm üretemeyiz. Ben de bazı hatalar yapmışolabilirim ama inanın ki 2-3 ay hiç dışarı çıkmadım.Kampta oyuncularımızın çoğu hasta oldu.Bulaşıcılığı çok fazla. Ben kendimi de sorumluhissediyorum. Nasıl kontrol edemedik? Pozitifiayırıp devam ediyoruz, UEFA bunu istiyor.Son maça çıkarken hastalar vardı, üçüncümaçta da hem hocalarımızda hem de oyuncularımızdasayı çoğaldı ama maç bittiğinde negatifçıkan oyuncularımız sonra pozitif oldular.Muhtemel ki maçtada pozitiftiler. Nekadar tedbirlerimizolsa da şartlara uyumsağlarken hatalar yaptık.Bu hataları da üzerimizealıyoruz. Kurallara uymak içinbaskı yapacağız birbirimize.Herkese işdüşüyor.
HALKIMIZIN DUALARININ KARŞILIĞINI VERMELİYİZ Göreve geldiğinizde insanlarınizlemek bile istemediği bir takımdanşu anda heyecan veren, takipedilen bir Milli Takım oluştu.'Bizim Çocuklar' sloganı yerleştidillere. Ay-yıldızlı ekibi bunoktaya getiren süreci birkaçmaddeyle nasıl anlatırsınız?Başarı, hedefe giden yoldaara yollardır. Avrupa Şampiyonası'nakatılmak bir başarı ama bitmiyorki! Orada da bir adım atman lazım.Aceleye gelecek bir şey değil. Sabır işidir,çalışma işidir başarı. Bunu tek başımayapmıyorum. Başkan Nihat Bey veyönetimin büyük desteği var. Bu milletinduasıyla, bizim de çabamızla bir şeyleryapmaya çalışıyoruz. Türkiye bize oinancı ve beklentilerini hissettiriyor. Oduyguların karşılığını vermek istiyoruz.
TEK AMAÇLARI BİZE ENERJİ KAYBETTİRMEK Son oynadığımız maçlardan sonra primhaberi çıktı. Sürekli bu konu gündeme geliyor..Takımda sizden prim isteyen oldu mu?Yalan üzerine konuşulmaz. Olmayan bir şeyi, kötü düşünen birinin sözleri üzerine konuşursak hataya düşeriz. Birisi bir kuyuya bir taş attı, ben kuyuya girip o taşı çıkarır, bir daha yanlış yaptığını söylerim. Bu bana zaman kaybettirebilir, enerji kaybettirebilir. Biz bu katılım ile zaten para kazandırıyoruz. Döviz geliyor, tanıtıma katkı yapacağımızı düşünüyoruz. Hırsızlık varsa onu koyarsın. Bunlar gündem olacaksa burayı kapatalım o zaman. Haksızlık yapıyorlar takıma. 'Aman prim almasın', alsa ne olur ya!
KAMPA AİLELER DE GELECEK Süper Lig, Avrupa liglerine göre birhafta erken bitecek. Oradan gelecekoyuncularımız var. Biz kampa başlamışolacağız. Bu durum sıkıntı yaratır mı?Aslında biz bir sezon önce yaptık tümplanımızı. Daha pandemi yokken, kampdönemi, organizasyon, hazırlık maçıhepsini planlamıştık. Arkasından pandemiçıktı. O hazırlıkların hepsi çöpe atıldı.Ama şimdi aynı organizasyon üzerindeyürüyoruz. Şu anda yapacağımız şey,18-19 Mayıs'ta ligi biten takımların oyuncularıylatoplanmak. Diğerleri için iseerken ayrılan olabilir, 3-4 gün sonra gelmişolacaklar. Buradaki hadise şu, sezonbitimiyle beraber oyuncuların tatil isteğiolacak. Bu kadar yoğun bir maç takvimi,pandeminin de getirdiği olumsuzluklarlaoynanan bir ligden sonra dinlenmeyeihtiyaç duyacaklar. Bu dinlenme fizikselolduğu kadar zihinsel de olacak.
PANDEMİ BELİRLEYECEK
Düşüşler olursa, aileleri de alarak kampta birlikte 1 hafta-10 günlük bir süreç geçireceğiz. Tabii ki bunda pandemi koşulları da belirleyici olacak. Dolayısıyla ana bölüm hazırlık maçlarıyla birlikte başlayacak. Mayıs'ın 27 ve 30'unda maçlarımız var. Haziran'ın 2'sinde Almanya'daki kamp yerine gideceğiz. Ayın 10'unda da İtalya'ya gideceğiz. Sonra da Azerbaycan'a gidip iki maçımızı oynayacağız. Pandemi nedeniyle bazı şeyler değişebilir. Belki bazı maçların yeri değişebilir, kayabilir.
KENDİMİ BİLE SORUMLUHİSSEDİYORUM! Beşiktaş'ta Cenk Tosun talihsiz bir sakatlıkyaşadı. Dönüşünün 2022'yi bulabileceğisöyleniyor.. Duyduğunuz an ne hissettiniz?Çok üzüldüm. Sadece ben değil, tüm futbolseverleriniçinin cız ettiğini düşünüyorum.Yetenekli ve güçlü karakteri olan biroyuncu. Çok büyük katkılar yaptı, hem kulüpbazında hem de Türkiye'ye kattıklarıylabüyük bir değer. Ziyaret ettim ameliyattansonra.. Psikolojisi iyi. Bu tip sakatlıklarıaşabilecek, hayata olumlu bakan bir oyuncu.Başta üzüldü ancak çözümün üzülmektendeğil, ne yapacağını düşünmekten geçtiğinibiliyor. İyi bir ameliyat geçirdi. Yenidendönüş yapmak için kendini hazırlıyor. Busakatlıkta zemin çok konuşuldu. Ancakben kendimi bile sorumlu hissediyorum.Sakatlık sonrası kısa bir çalışma yaptı, oynamadanMilli Takım'a geldi ve virüse yakalandıkampta. Bu sakatlığa zeminin yanısıra yaşadığı hastalık, beslenmesi, uzunsüre maç oynamaması, hepsi sebep olabilir.Herkes kendine pay almalı durumdan.
YENİ ARAYIŞLARIMIZ VAR Milli Takım'da Cenk'in yerini nasıl dolduracaksınız?Burak ve Cenk'ten sonra Kenan,sonra Enes geliyor. Sürpriz bir isim olabilir mi?Tabii ki yeni arayışlarımız var. Yurt dışındada arkadaşlarımız var. Ama kendi oyunumuziçinde de arayışlarımız olacaktır. İkiforvet de tek forvet de oynayabiliriz. Belkihücumda bir takım varyasyonlar değiştirebiliriz.Oyuncumuzun olmadığı yerlerde oyunlailgili arayışlarımız da olabilir.
LİGİN ADI SÜPERSE ZEMİN DE SÜPER OLMALI Cenk'in sakatlığı sonrasıSüper Lig'de tekrar zeminlergündeme geldi. Çok eleştirilervar. Siz nasıl bakıyorsunuzkonuya?Her konuşmamızda herkes üzerine alınganlık yapıyor. Bu bir yarış, bunun içinde her şey var. Oyuncular, hakemler teknik ekip, malzeme, tesis... Süper Lig dediğiniz zaman bunların Süper Lig'e uygun olması gerekiyor. Kulüp takımındayken de aynı şeyleri konuştuk. Bursaspor'dayken de ağır beyanlarım olmuştu. Bursa-Karagümrük (Türkiye Kupası) maçı vardı, saat 12.00'ye alındı, suni çimde oynadık. Tesadüf o gün de Serdar Aziz oynamak istemiyordu. Sonra oynattım, sakatlandı. O zaman da Milli Takım oyuncusuydu. O gün de söyledim, bugün de söylüyorum, sakatlık tabii ki olabilir ama zeminlerin de iyi olması, koşullara uygun olması gerekiyor. Önce sağlıklı koşullarını oluşturmalıyız. Kulüpler ticari nedenlerle önceliği transfere veriyor. Altyapıları, idman sahalarını ve maç sahalarını ikinci plana atıyorlar. Lig bittiği anda bütün statlar elden geçirilecek ve futbol oynamaya müsait mi, karar verilecek. Yaptırımları da ağır olacak. Sahası olmayan, antrenman sahası olmayan takımın Süper Lig'de kesinlikle olmaması gerekir.