Galatasaray'a yeni 10 numara Mısır’dan! Mohamed Magdy Morsy radarda...

HALİL'İN YEDEĞİ OĞULCAN

Babel'in cezalı olduğu Göztepe maçında yüzünden operasyon geçiren Falcao ve sakatlanan Onyekuru da forma giyemeyecek. Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Mostafa Mohamed de İzmir deplasmanında yok. İleri uçta tek forvet olarak Halil Dervişoğlu oynayacak. Halil'in maç içindeki durumuna göre bu bölgenin alternatifi ise Oğulcan Çağlayan olacak.