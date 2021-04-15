Galatasaray'a yeni 10 numara Mısır’dan! Mohamed Magdy Morsy radarda...

Mostafa Mohamed'in takip edildiği dönemde Galatasaraylı scoutların dikkatini çeken Afsha bu sezon kulübü El-Ahly adına 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki Mısırlı 10 numara düzenli olarak milli takımına da çağrılıyor. El-Ahly ile 2024'e kadar sözleşmesini bulunan Afsha için Galatasaray'ın sezon sonunda girişimde bulunması bekleniyor.
ÜLKESİNDE ÖNEMLİ YETENEKLER ARASINDA
10 numara pozisyonunda ve hücum hattında kanatlarda görev yapan 1996 doğumlu oyuncu, ülkesinde önemli yeteneklerden biri olarak gösteriliyor. Mostafa Mohamed'den memnun olan sarı-kırmızılılar, Mısır'dan transfere Afsha ile devam edebilir.
HALİL'İN YEDEĞİ OĞULCAN
Babel'in cezalı olduğu Göztepe maçında yüzünden operasyon geçiren Falcao ve sakatlanan Onyekuru da forma giyemeyecek. Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Mostafa Mohamed de İzmir deplasmanında yok. İleri uçta tek forvet olarak Halil Dervişoğlu oynayacak. Halil'in maç içindeki durumuna göre bu bölgenin alternatifi ise Oğulcan Çağlayan olacak.
GÖZTEPE'YE YENİ ÜÇLÜ
İlk 11'çıktığı 13 maçta sadece 5 galibiyet gören Etebo 3 hafta sonra kulübeye çekiliyor. Göztepe deplasmanında Taylan Antalyalı ön liberoda olacak. Taylan'ı Gedson Fernandes ve Emre Kılınç tamamlayacak. Taktik çalışmalarda orta sahada Taylan-Gedson-Emre üçlüsü oynuyor.