Galatasaray'da Divan Kurulu başkanlığı seçimi ertelendi

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı tarafından 14 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan kısmi kapanma genelgesinde yer alan 6. madde uyarınca; 29 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan divan kurulu başkanlığı seçimi, geniş katılımlı genel kurul niteliği taşıdığından, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Aynı sebeple, seçim takvimi ile duyurmuş olduğumuz 17 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan divan başkanlığı aday tanıtım toplantısı da ileri bir tarihe ertelenmiştir. Divan Kurulu Başkanlığı Seçim tarihi bilahare açıklanacaktır." denildi.