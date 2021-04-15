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Giriş Tarihi: 15.4.2021 13:38

: Hedefimize çok yaklaştık

DHA
Hakan Keleş: Hedefimize çok yaklaştık

Teknik Direktörü , hafta sonu oynayacakları maçını kazandıkları takdirde birçok şeyin bitirmiş olacaklarını belirterek, "Hedefimize çok yaklaştık. Bunu hep birlikte başaracağız” dedi.

Ligin son 4 haftasına girilirken en yakın rakipleriyle aralarındaki puan farkının 5 olduğunu hatırlatan Keleş, bu farkı lig sonuna kadar korumak istediklerini ifade etti.

Son haftalarda çok önemli galibiyetler aldıklarını ve alınan bu puanların kendileri için önemli olduğuna dikkat çeken Keleş, "Keçiörengücü karşısına her zaman olduğu gibi mutlak galibiyet düşüncesi ile çıktık ve kazanmaktan başka bir düşüncemiz yoktu. Oyuncularım da sahaya çıkarak ellerinden gelenin en iyisini ortaya koydu ve istediğimiz sonucu elde etmemizi sağladılar. İyi bir oyunla kazandık. Beni memnun eden müthiş bir oyun sergilememiz oldu. Çocukların istek ve arzuları muhteşemdi. Tüm oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.



"ADANA DEMİRSPOR MAÇINDAN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUZ"

Keleş, ligin 31'inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacakları karşılaşmanın çok önemli olduğunu ve kazandıkları takdirde birçok şeyi bitirmiş olacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti: "Önümüzde ligin iddialı takımlarından olan Adana Demirspor'la maçımız var. Bu maçı kazandığımızda birçok şeyi bitirmiş olacağız, rakibimizi iyi analiz ediyoruz. Sezon başından bu yana olduğu gibi biz maçlarımıza tek tek bakıyoruz. Şu an için tüm düşüncemiz ve hazırlığımız Cumartesi günü oynayacağımız Adana Demirspor maçına yönelik, başka bir şey düşünmüyoruz. Keçiörengücü karşısında hak ettiğimiz bir 3 puan aldık. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk var. İnşallah onu da almayı başaracağız. Sezon başından bu yana hedeflediğimiz bir gerçek var o da bu şehrin 44 yıllık hasretine son vermek. İnanıyorum ki bu yolun sonunda da hedefe ulaşan taraf biz olacağız. Buna olan inancım tam."

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Hakan Keleş: Hedefimize çok yaklaştık
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