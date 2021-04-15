Haysiyet ziyareti!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarının soğuk rüzgârlar estirdiği Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dün yine hareketli saatler yaşandı. Futbolcuların idmanı boykot edeceği iddialarının ardından İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak dün tesislere giderek futbolcularla fotoğraf çektirdi. Albayrak bu fotoğrafı Instagram ve Twitter hesaplarından paylaştı.Perde arkasında yaşanan bu gelişmelerden Cengiz'in de çok rahatsız olduğu öğrenildi.Öte yandan fotoğrafta teknik direktör Fatih Terim'in olmaması dikkat çekti.Fatih Terim'in, Albayrak'a karşı tavır aldığı iddiaları da dillendirildi.Açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Başkan Mustafa Cengiz şunları söylemişti: "İstedikleri kadar bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. Biz terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Yedlin sakatlandığında başında en az 10 oyuncu olmalı, sahanın altını üstüne getirmeliydik. G.Saraylı oyuncuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekir. Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor. Türk futbolcular nerede? Ben çıldırıyorum izlerken."beklenen olağan seçim genel kurul tarihi kesinleşti. Sarıkırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre kongre 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Seçim için adaylıklarını açıklayan eski yöneticilerdençalışmalara başladı. Başkanise yeniden adaylık için yeşil ışık yakmasına rağmen henüz somut bir açıklama yapmadı.Başkanı Mustafa Cengiz'in futbolculara yönelik eleştirileri olabilir. İyi oynamadıklarını, yüreklerini sahaya koymadan mücadele ettiklerini söyleyebilir. Hatta Galatasaray gibi büyük bir camiada olduklarının farkında değiller diyebilir. Ama hiç kimseye şerefsiz yakıştırması yapılamaz. Avrupalı için ne kadar değerlidir bilemem ama Türk insanı için şeref sözü çok kıymetlidir. Şimdi Fenerbahçe'ye bakalım; Emre Belözoğlu neler yaptı? Altay, Gökhan, Caner, Serdar, Mert Hakan, Ozan, İrfan Can gibi yerli oyuncuları kullanıyor. Unutmayalım ki yerli oyuncuların aidiyet duyguları hep yüksek olur. Yabancı oyuncular işin profesyonel yanına bakarlar. Galatasaray'daki yabancılar Melo, Elmander, Sneijder, Ujfalusi gibi aidiyet duygusu gösteren isimler değil. Yani transferde bu tip oyuncuları almayan Galatasaray yönetimi hata yaptığını kabul etmeli. Gelelim Florya'ya... Albayrak, Başkan'ın yaptığı hataları toparlamaya çalışıyor. Her zaman futbolcuların yanında olan, en ufak sorunlarında yanlarına koşan Albayrak, oyuncuların kırılan kalplerine pansuman yapmaya çalışıyor. Oysa aynı oyuncular, Omar'ın yılbaşında yaşadığı travma ile ilgili evlerinden kalkıp hastaneye koşmuşlardı. Sonuç: Galatasaray başarılı olduğu dönemlerde hep aile havasını yakalamıştır. Ana sorun oyuncuların aile olamamalarıdır.