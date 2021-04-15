İbrahimovic’in futbol hayatı tehlikede

İTALYAN ekibi Milan'da forma giyen Zlatan İbrahimovic'in başı büyük dertte. İsveç basınından Aftonbladet'in haberine göre; 39 yaşındaki oyuncunun Malta merkezli bir bahis şirketinin ortağı olduğu tespit edildi. Şirket CEO'su ErikSkarp'ın, İbrahimovic'in şirketteyüzde 10 hisse sahibiolduğunu doğruladığı belirtildi.Bu gelişme sonrası tecrübelifutbolcu, etik kurallarıçiğnediği gerekçesiyleFIFA tarafından 3 yıl futboldanmen cezasıyla karşı karşıyakaldı. Milan'da oynayan süper yıldız, "Kendimi çok daha genç hissediyorum. 2 veya 3 sene daha forma giymeyi hayal ediyorum" demişti. Futbolcuların bahis oynamasını ya da şirketlerde hisse sahibi olmasını yasaklayan FIFA,böyle bir durumun ortaya çıkmasıhalinde oyuncuya paracezası ile birlikte 3-4 yıl futboldanmen cezası uyguluyor.