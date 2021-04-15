Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İlkay Gündoğan'dan Ollier hastalığına yakalanan Dilara için örnek davranış
Giriş Tarihi: 16.4.2021 00:10 Son Güncelleme: 16.4.2021 00:13

'dan Ollier hastalığına yakalanan Dilara için örnek davranış

AA
İlkay Gündoğan'dan Ollier hastalığına yakalanan Dilara için örnek davranış

İngiltere Premier Lig takımlarından 'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu , maçta giydiği formasını, Ollier hastalığına yakalanan 8 yaşındaki 'nun tedavisi için açık artırmaya çıkardı.

Twitter'da yaptığı paylaşımla açık artırmayı başlattığını duyuran İlkay, "Hayat kurtaran ameliyatı mümkün kılalım." ifadelerini kullandı.

Dilara Abanoğlu, 100 bin kişide bir görülen Ollier hastalığı tedavisi görüyor. Almanya'da yaşayan Dilara'nın bacağı, sol dizinde bulunan tümörün ilerlemesi halinde kesilme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir.

Dilara'nın bacağının kurtarılabilmesi için açık artırma başlatan İlkay Gündoğan, takımının Borussia Dortmund ile oynadığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında giydiği imzalı ve yırtık formasının tüm gelirini kampanya için kullanacak.

Dünyada sayılı merkezde yapılan tedavi için Dilara'nın ailesi geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Genelgede sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı ile ilgili önemli detay
Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk'tan peş peşe yüz yüze eğitim açıklamaları: Onlar açık olacak
Brezilyalı cerrahtan TikTok’ta mide bulandıran paylaşım!
Altın kazançlarını sildi! Değişim başladı: İşte altın fiyatları için bütün senaryolar!
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe genelge açıklamaları: Hepsi durdurulacak
Son dakika: Fenerbahçe'den transferde 3 bomba birden! Ersun Yanal sürprizi....
Galata Wind Enerji halka arz ne zaman olacak? Galata Wind halka arz hisse fiyatı ve borsa kodu nedir?
Son dakika haberi: Marmara Denizi'nin dibinde çok büyük tehlike! Görülmemiş seviyede...
Kripto para piyasası için dönüm noktası: Dünyada bir ilk oldu! Coinbase halka arz edildi
Son dakika: İngiliz taraftarlardan Ozan Kabak değişikliği sonrası Klopp’a büyük tepki! ‘Neden çıkartılır?’
ARKADAŞINA GÖNDER
İlkay Gündoğan'dan Ollier hastalığına yakalanan Dilara için örnek davranış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA