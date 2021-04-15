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Giriş Tarihi: 15.4.2021 09:02 Son Güncelleme: 15.4.2021 09:05

İtalya - Türkiye maçına ne kadar seyirci alınacak?

BÜLENT TİMURLENK
İtalya - Türkiye maçına ne kadar seyirci alınacak?

Futbolseverler, pandemi nedeniyle 1 yıldır uzak oldukları statlara Avrupa Şampiyonası ile dönüyor. 69.831 kapasiteli Olimpiyat Stadı’ndaki açılış karşılaşmasında taraftarlar 3 koltuk ara ile oturacak. Aşı olanlar, Kovid-19 rahatsızlığını geçirip atlatanlar ve maç öncesi testleri negatif çıkanlar tribüne girebilecek.

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) için futbolseverlere müjdeli haber: Tribünler taraftarlara açılıyor... 11 Haziran'da İtalya- Türkiye arasında Roma'da oynanacak olan açılış karşılaşmasında Olimpiyat Stadı'na 17 bin seyirci alınacak. 69.831 kapasiteli Roma Olimpiyat Stadı'nda taraftarların, aralarında 3 koltuk boş bırakacak şekilde oturarak maç izleyebilecekleri ifade edildi. İtalyanlar, Türkiye karşılaşmasında stadyuma gelecek taraftarlar için 3 farklı sağlık kategorisi belirledi: Aşı olanlar, Kovid-19 rahatsızlığını geçirip atlatanlar ve maç tarihinden kısa süre önce testi negatif çıkanlar. Roma Olimpiyat Stadı'na 48 termal kameranın yerleştirileceği ve bu sayede ateşi yüksek isimlerin belirlenebileceği ifade edildi.

BAKÜ'DE YÜZDE 50 KAPASİTE

A Milli Takımımız'ın Bakü'de oynayacağı İsviçre ve Galler maçlarında ise stadyum kapasitesi yüzde 50 olacak. Münih için kararını 19 Nisan'a kadar vermek zorunda olan Almanya'nın dışında Dublin şehriyle ev sahipliği yapacak İrlanda'nın geri adım attığı ve burada oynanacak maçların Manchester'a verileceği konuşuluyor. İspanya'da ise maçlara ev sahipliği yapacak Bilbao yerine Sevilla şehrinin devreye sokulması gündemde. Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere, İskoçya, Hollanda, Danimarka ve Romanya; İtalya gibi %25 kapasite ile seyirci almayı planlarken Rusya'nın bu oranı yüzde 50 olarak belirlediği, Macaristan'ın ise %100 ile maçlara ev sahipliği yapabileceğini UEFA'ya bildirdiği öğrenildi.

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İtalya - Türkiye maçına ne kadar seyirci alınacak?
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