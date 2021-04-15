Kanarya yabancı sınırına hazırlanıyor

enerbahçe lig yarışını sürdürürken gelecek sezonun hazırlıklarını da yapıyor.Takımlar önümüzdeki sezon 14 yabancı ile sözleşme imzalayıp 11'ini kadroya, 8'ini ise ilk 11'e yazabilecek. Bu sayı bir sonraki sezon 7'ye, sonrasında ise 6'ya kadar inecek. Son Gaziantep maçında tam 7 Türk futbolcuya görev veren sarı-lacivertliler, kadrodaki yerli oyuncu sayısını yaz transfer döneminde artırmayı hedefliyor.Bu nedenle ülke çapında birçok genç futbolcu yakından takip ediliyor.gibi sözleşmesi sona eren Türk futbolcular ile de yakından ilgileniliyor. Bunun yanı sıra Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz, Ümraniye'den Denizhan Taşkan, Kasımpaşa'dan Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Çağtay Kurukalıp gibi 20 yaş altı gelecek vadeden isimler izlettiriliyor.Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın Rus ekibi Ekaterinburg ile karşılaşacak F.Bahçe Öznur Kablo'da, Kovid-19 teşhisi konulan 4 basketbolcu da sağlığına kavuştu. Üst üste ikinci kez Avrupa Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilen Alina İagupova'nın da takımla idmana katılması ile sarılacivertlilerde eksik kalmadı.ile sözleşme uzatmayan Ömer Faruk Beyaz, Alman ekibi Stuttgart ile 5 yıllık kontrat imzaladı.