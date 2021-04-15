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Giriş Tarihi: 15.4.2021

Kanarya yabancı sınırına hazırlanıyor

VOLKAN DEMİR
Kanarya yabancı sınırına hazırlanıyor

Son Gaziantep maçı 11’inde tam 7 Türk futbolcuya yer veren Fenerbahçe, yurt içinde birçok genç futbolcuyu da izlettiriyor. Sarı-lacivertliler dış transferde de kulüpleri ile sözleşmesi sona eren Türk yıldızlara yönelecek

Fenerbahçe lig yarışını sürdürürken gelecek sezonun hazırlıklarını da yapıyor. A Takım Futbol Direktörü Emre Belözoğlu, geçen sezon düşmesi beklenen ancak pandemi dolayısıyla ertelenen yabancı sayısına uygun olarak hareket ediyor. Takımlar önümüzdeki sezon 14 yabancı ile sözleşme imzalayıp 11'ini kadroya, 8'ini ise ilk 11'e yazabilecek. Bu sayı bir sonraki sezon 7'ye, sonrasında ise 6'ya kadar inecek. Son Gaziantep maçında tam 7 Türk futbolcuya görev veren sarı-lacivertliler, kadrodaki yerli oyuncu sayısını yaz transfer döneminde artırmayı hedefliyor.

GENÇ YETENEKLER YAKIN TAKİBE ALINDI
Bu nedenle ülke çapında birçok genç futbolcu yakından takip ediliyor. Dorukhan Toköz, Alpaslan Öztürk gibi sözleşmesi sona eren Türk futbolcular ile de yakından ilgileniliyor. Bunun yanı sıra Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz, Ümraniye'den Denizhan Taşkan, Kasımpaşa'dan Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Çağtay Kurukalıp gibi 20 yaş altı gelecek vadeden isimler izlettiriliyor.

F.BAHÇE ÖZNUR KABLO'YA MÜJDE
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın Rus ekibi Ekaterinburg ile karşılaşacak F.Bahçe Öznur Kablo'da, Kovid-19 teşhisi konulan 4 basketbolcu da sağlığına kavuştu. Üst üste ikinci kez Avrupa Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilen Alina İagupova'nın da takımla idmana katılması ile sarılacivertlilerde eksik kalmadı.

ÖMER FARUK STUTTGART'TA
FENERBAHÇE ile sözleşme uzatmayan Ömer Faruk Beyaz, Alman ekibi Stuttgart ile 5 yıllık kontrat imzaladı.

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Kanarya yabancı sınırına hazırlanıyor
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