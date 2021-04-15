Mart ayına Ozan Tufan damgası! İlk sırada yer aldı...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzon deplasmanında iyi mücadele ortaya koyan Fenerbahçe'nin başarısını ödüllendirdi ve takıma prim dağıttı. Ay boyunca toplam 8 bin 731 habere adını yazdıran başarılı yönetici, Mart aynın en çok konuşulan futbol kulübü yöneticisi olmayı başardı. Ali Koç'u sırası ile 6 bin 331 haber ile sarı-kırmızılı takımın yöneticisi Mustafa Cengiz ve 4 bin 781 haber ile TFF Başkanı Nihat Özdemir takip etti.

BEŞİKTAŞ'TAN HAKEM TEPKİSİ

Beşiktaş Kulübü, Kasımpaşa maçında hakem Halil Umut Meler'in görevlendirilmesiyle ilgili olarak MHK'ya tepki gösterdi. Siyah beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama geldi. Beşiktaş'ın son olarak 31. haftada oynadığı Fenerbahçe derbisinde göreve alan Meler, siyah beyazlı camianın tepkisiyle karşılaşmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbiden sonra yaptığı açıklamada, "Hakem arkadaştan hiç memnun değiliz, inşallah bir daha kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "Merkez Hakem Kurulu'ndan ivedilikle konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz!" denildi. Halil Umut Meler 5 bin 551 haber ile Mart ayının en fazla konuşulan hakemi olurken, ikinci sırada 4 bin 280 haber ile Cüneyt Çakır, üçüncü sırada ise 3 bin 128 haber ile Halis Özkahya yer aldı.