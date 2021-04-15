"Ne olur söylenenleri yerine getirerek hastalığı uzaklaştıralım kendimizden. Ne kadar dikkat edersek o kadar daha çabuk kavuşuruz. Hep şikâyet ederek, mazeretler bularak, olumsuz düşünerek çözüm üretemeyiz. Ben de bazı hatalar yapmış olabilirim ama inanın ki 2-3 ay hiç dışarı çıkmadım. Kampta oyuncularımızın çoğu hasta oldu. Bulaşıcılığı çok fazla. Ben kendimi de sorumlu hissediyorum. Nasıl kontrol edemedik? Pozitifi ayırıp devam ediyoruz, UEFA bunu istiyor. Son maça çıkarken hastalar vardı, üçüncü maçta da hem hocalarımızda hem de oyuncularımızda sayı çoğaldı ama maç bittiğinde negatif çıkan oyuncularımız sonra pozitif oldular. Muhtemel ki maçta da pozitiftiler. Ne kadar tedbirlerimiz olsa da şartlara uyum sağlarken hatalar yaptık. Bu hataları da üzerimize alıyoruz. Kurallara uymak için baskı yapacağız birbirimize. Herkese iş düşüyor."