Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yeni transfer savaşı! Dorukhan Toköz'ün dışında iki isim daha...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kademeli olarak inecek yabancı sayısına erken önlem almak isteyen Fenerbahçe'de transferde sözleşmesi sona eren Türk yıldızlara yönelecek. Genç ve yetenekli futbolcular da yakın takibe alındı. Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmelerini aktardı. Sezon sonunda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yine bir transfer savaşı yaşanabilir...

Son dakika gelişmesine göre Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz için hem Fenerbahçe hem de Galatasaray devreye girdi. Emre Belözoğlu son Gaziantep FK karşılaşmasında 7 Türk futbolcuya forma şansı verdi. Fenerbahçe ayrıca sezon sonu transfer dönemi için birçok Türk futbolcuyu da izletiyor. Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz için de girişimler başladı!