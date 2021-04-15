Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yeni transfer savaşı! Dorukhan Toköz'ün dışında iki isim daha...
Giriş Tarihi: 15.4.2021 08:31 Son Güncelleme: 15.4.2021 08:42

: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yeni transfer savaşı! 'ün dışında iki isim daha...

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yeni transfer savaşı! Dorukhan Toköz'ün dışında iki isim daha...

Fenerbahçe'den haberleri gelmeye devam ediyor. Kademeli olarak inecek yabancı sayısına erken önlem almak isteyen Fenerbahçe'de transferde sözleşmesi sona eren Türk yıldızlara yönelecek. Genç ve yetenekli futbolcular da yakın takibe alındı. Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmelerini aktardı. Sezon sonunda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yine bir transfer savaşı yaşanabilir...

gelişmesine göre Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek için hem Fenerbahçe hem de Galatasaray devreye girdi. Emre Belözoğlu son Gaziantep FK karşılaşmasında 7 Türk futbolcuya forma şansı verdi. Fenerbahçe ayrıca sezon sonu transfer dönemi için birçok Türk futbolcuyu da izletiyor. Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz için de girişimler başladı!

Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yeni transfer savaşı! Dorukhan Toköz'ün dışında iki isim daha...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE İLE GALATASARAY ARASINDA DORUKHAN SAVAŞI!

Fenerbahçe bir yandan şampiyonluk yarışını sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun transfer planlamalarını yapmaya başladı. Sarı lacivertliler yabancı sınırından dolayı bonservisi elinde yerli yıldızları takipe aldı. Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek milli futbolcu ile yakından ilgileniyor.

Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yeni transfer savaşı! Dorukhan Toköz'ün dışında iki isim daha...

Emre Belözoğlu yerli oyuncuların üstünde duruyor. Son Gaziantep FK maçında Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci gibi milli oyuncular ilk 11'de sahaya çıktı. Mert Hakan Yandaş takımının ilk golünü atarken sonradan oyuna giren Sinan Gümüş de takımının üçüncü golünü kaydetti.

Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yeni transfer savaşı! Dorukhan Toköz'ün dışında iki isim daha...

Fenerbahçe lig yarışını sürdürürken gelecek sezonun hazırlıklarını da yapıyor. A Takım Futbol Direktörü Emre Belözoğlu, geçen sezon düşmesi beklenen ancak pandemi dolayısıyla ertelenen yabancı sayısına uygun olarak hareket ediyor.

Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yeni transfer savaşı! Dorukhan Toköz'ün dışında iki isim daha...

Takımlar önümüzdeki sezon 14 yabancı ile sözleşme imzalayıp 11'ini kadroya, 8'ini ise ilk 11'e yazabilecek. Bu sayı bir sonraki sezon 7'ye, sonrasında ise 6'ya kadar inecek. Son Gaziantep maçında tam 7 Türk futbolcuya görev veren sarı-lacivertliler, kadrodaki yerli oyuncu sayısını yaz transfer döneminde artırmayı hedefliyor.

Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yeni transfer savaşı! Dorukhan Toköz'ün dışında iki isim daha...

SON DAKİKA: DORUKHAN TOKÖZ VE ALPASLAN ÖZTÜRK TAKİBE ALINDI!

Bu nedenle ülke çapında birçok genç futbolcu yakından takip ediliyor. , gibi sözleşmesi sona eren Türk futbolcular ile de yakından ilgileniliyor.

Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yeni transfer savaşı! Dorukhan Toköz'ün dışında iki isim daha...

GALATASARAY DA İLGİLENİYOR...

Bunun yanı sıra Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz, Ümraniye'den Denizhan Taşkan, Kasımpaşa'dan Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Çağtay Kurukalıp gibi 20 yaş altı gelecek vadeden isimler izlettiriliyor.

Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yeni transfer savaşı! Dorukhan Toköz'ün dışında iki isim daha...

ÖMER FARUK STUTTGART'TA

Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Ömer Faruk Beyaz, Alman ekibi Stuttgart ile 5 yıllık kontrat imzaladı.

Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yeni transfer savaşı! Dorukhan Toköz'ün dışında iki isim daha...

GÖKHAN GÖNÜL'DEN KÖTÜ HABER

Arka adale üst grubunda kısmi yırtık tespit edilen Gökhan Gönül, Başakşehir, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarını kaçıracak. 36 yaşındaki yıldıza yapılan tektiklerde arka adalede kısmi yırtık tespit edildi.

Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yeni transfer savaşı! Dorukhan Toköz'ün dışında iki isim daha...

Gökhan'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Milli oyuncunun kaçıracağı maçlar da sırasıyla şöyle; Başakşehir, Kasımpaşa, Alanyaspor, Erzurumspor...

Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yeni transfer savaşı! Dorukhan Toköz'ün dışında iki isim daha...

Mesut Özil ve Nazım ilse çalışmaların tamamına katıldı.

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Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yeni transfer savaşı! Dorukhan Toköz'ün dışında iki isim daha...
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