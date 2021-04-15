Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim için şok iddia! Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası...
Giriş Tarihi: 15.4.2021 07:01 Son Güncelleme: 15.4.2021 07:13

: 'da için şok iddia! 'in sözleri sonrası...

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Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası...

haberi... 'da başkan 'in "Haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekir" diyerek ağır şekilde eleştirdiği futbolcuların antrenmanı boykot edeceği gündeme gelmişti. İkinci Başkan tesislerde futbolcularla fotoğraf çektirirken, teknik direktör 'le ilgili ise şok bir iddia gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Başkanı 'in açıklamalarının soğuk rüzgârlar estirdiği Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dün yine hareketli saatler yaşandı.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası...

Futbolcuların idmanı boykot edeceği iddialarının ardından İkinci Başkan dün tesislere giderek futbolcularla fotoğraf çektirdi. Albayrak bu fotoğrafı Instagram ve Twitter hesaplarından paylaştı.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası...

'FATİH TERİM TAVIR ALDI' İDDİASI

Camianın önde gelen isimleriyle görüşen 'ın adı başkan adaylığı için de geçmeye başladı. Perde arkasında yaşanan bu gelişmelerden Cengiz'in de çok rahatsız olduğu öğrenildi. Öte yandan fotoğrafta teknik direktör 'in olmaması dikkat çekti.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası...

Belhanda'nın ayrılışında takımı toplayıp fotoğraf çektiren tecrübeli teknik adamın dünkü karede yer almaması ise sosyal medyada yeni bir tartışmaya konu oldu. 'in, Albayrak'a karşı tavır aldığı iddiaları da dillendirildi.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası...

"FUTBOLCULAR ŞEREFLERİNİ HATIRLAMALI"

Açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Başkan şunları söylemişti:

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası...

"İstedikleri kadar bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. Biz terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Yedlin sakatlandığında başında en az 10 oyuncu olmalı, sahanın altını üstüne getirmeliydik.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası...

G.Saraylı oyuncuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekir. Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor. Türk futbolcular nerede? Ben çıldırıyorum izlerken."

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası...

LEVENT TÜZEMEN - KIRIK KALPLERİ ONARIYOR

Başkanı 'in futbolculara yönelik eleştirileri olabilir. İyi oynamadıklarını, yüreklerini sahaya koymadan mücadele ettiklerini söyleyebilir. Hatta Galatasaray gibi büyük bir camiada olduklarının farkında değiller diyebilir. Ama hiç kimseye şerefsiz yakıştırması yapılamaz.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası...

Avrupalı için ne kadar değerlidir bilemem ama Türk insanı için şeref sözü çok kıymetlidir. Şimdi Fenerbahçe'ye bakalım; Emre Belözoğlu neler yaptı? Altay, Gökhan, Caner, Serdar, Mert Hakan, Ozan, İrfan Can gibi yerli oyuncuları kullanıyor. Unutmayalım ki yerli oyuncuların aidiyet duyguları hep yüksek olur. Yabancı oyuncular işin profesyonel yanına bakarlar.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası...

'daki yabancılar Melo, Elmander, Sneijder, Ujfalusi gibi aidiyet duygusu gösteren isimler değil. Yani transferde bu tip oyuncuları almayan Galatasaray yönetimi hata yaptığını kabul etmeli. Gelelim Florya'ya...

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası...

Albayrak, Başkan'ın yaptığı hataları toparlamaya çalışıyor. Her zaman futbolcuların yanında olan, en ufak sorunlarında yanlarına koşan Albayrak, oyuncuların kırılan kalplerine pansuman yapmaya çalışıyor. Oysa aynı oyuncular, Omar'ın yılbaşında yaşadığı travma ile ilgili evlerinden kalkıp hastaneye koşmuşlardı.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası...

Sonuç: başarılı olduğu dönemlerde hep aile havasını yakalamıştır. Ana sorun oyuncuların aile olamamalarıdır.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası...

SEÇİM 29 MAYIS'TA
Bu arada 'da beklenen olağan seçim genel kurul tarihi kesinleşti. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre kongre 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası...

Seçim için adaylıklarını açıklayan eski yöneticilerden Burak Elmas ile Metin Öztürk, Tuncer Hunca ve Eşref Hamamcıoğlu çalışmalara başladı.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası...

Başkan ise yeniden adaylık için yeşil ışık yakmasına rağmen henüz somut bir açıklama yapmadı.

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Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim için şok iddia! Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası...
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