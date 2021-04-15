Avrupalı için ne kadar değerlidir bilemem ama Türk insanı için şeref sözü çok kıymetlidir. Şimdi Fenerbahçe'ye bakalım; Emre Belözoğlu neler yaptı? Altay, Gökhan, Caner, Serdar, Mert Hakan, Ozan, İrfan Can gibi yerli oyuncuları kullanıyor. Unutmayalım ki yerli oyuncuların aidiyet duyguları hep yüksek olur. Yabancı oyuncular işin profesyonel yanına bakarlar.