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Giriş Tarihi: 15.4.2021 17:49 Son Güncelleme: 15.4.2021 18:16

Son dakika! 'dan 'in sözlerine hakkında flaş açıklama yapıldı!

Son dakika! Galatasaray'dan Mustafa Cengiz'in sözlerine hakkında flaş açıklama yapıldı!

Son dakika haberi: kulübünden hakkında resmi bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "’nde bugün yayınlanan Başkanı Mustafa Cengiz’in 20 Genel Kurul üyesinin olduğu ortamda söylediği iddia edilen sözler tamamen hayal ürünüdür." denilerek hukuki sürecinden başlatılacağı ifade edildi.

Galatasaray, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in 20 Genel Kurul üyesinin olduğu bir ortamda söylediği iddia edilen sözlerin gerçekleri yansıtmadığı ve hayal ürünü olduğunu ifade eden resmi bir açıklama yaptı. Galatasaray tarafından resmi açıklamanın tamamı...

"İDDİA EDİLEN SÖZLER HAYAL ÜRÜNÜDÜR"

Milliyet Gazetesi'nde bugün yayınlanan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in 20 Genel Kurul üyesinin olduğu ortamda söylediği iddia edilen sözler tamamen hayal ürünüdür.

Hiçbir gerçekçiliği bulunmayan ve her cümlesi iftira dolu bu ifadeleri manşetine taşıyarak Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i kamuoyu önünde itibarsızlaştırma çabası içinde bulunmak en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır.

Bu tip hayal ürünü yalan haberler yapmanın gazeteciliğin hiçbir ilkesiyle bağdaşmadığını belirtir, Galatasaray camiasının, taraftarımızın ve kamuoyunun bu tip manipülatif haberlere itibar etmemesini rica ederiz.

Hiçbir gerçek dayanağı olmayan bu haberi yapanlarla ilgili gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz.

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Son dakika! Galatasaray'dan Mustafa Cengiz'in sözlerine hakkında flaş açıklama yapıldı!
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