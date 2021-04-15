Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'den Sörloth ve Abdullah Avcı sözleri

"SORLOTH'UN GİTMESİ VE HOCA DEĞERLENDİRMESİ DÜŞÜŞE NEDEN OLDU"

Geçen yıl kaçan şampiyonluğun ardından forvet oyuncusu Sörloth'un takımdan ayrılması ve yapılan teknik direktör tercihinin düşüşe neden olduğunu belirten Sürmen, şöyle devam etti:

"Geçen sene şampiyonluğu kaybetmemiz, kaybettirilmemiz değerlendirildiğinde, sezon sonu da çok önemli bir santrforumuzu gönderdik. Dolayısıyla bu sezon takımda bir düşüş oldu. Belki orada bir hoca değerlendirmesi de bu düşüşe neden oldu. Fakat Abdullah Avcı'nın gelmesiyle biraz çıkışa geçtik. Neticede yapılan iki transfer katkı sağlama yönünde önemliydi. Bakasetas'tan da arzu edilen performansı ve neticeleri aldık. Biz daima yukarıda hedefleriz ancak, sezona başladığımızda ki pozisyonumuzu, alt sıralardaki yerimizi düşünürken bize de deseydiler ki 'sezon sonuna doğru ilk 4'te olacağız', 'inşallah' derdik. Ama şimdide bizim üstümüzdekiler puan kaybediyor. Biz de kaybedince 'sanki bu sene de bu olabilirdi' diyoruz ve bu da Trabzonspor'un hep iddialı bir takım olduğunu gösteriyor. Taraftarımızın buna zaman zaman üzülse de mutluluk duyması lazım. Ekonomik olarak baktığımız zaman Trabzon bir Adana, Eskişehir, İzmir değil. Bizim öyle bir sanayimiz de yok. Ama bizim bir Trabzonsporumuz var ki, her yıl ligde iddialı. Bundan mutlu olmayı bilmemiz lazım."