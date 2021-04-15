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Giriş Tarihi: 15.4.2021 12:46

Traore ve Nalepa'dan sözü!

AA
Traore ve Nalepa'dan Süper Lig sözü!

. Lig'de son 4 haftaya ikinci ve üçüncü sıradaki rakiplerinin 5 puan önünde giren GZT 'da futbolcular Abdou Razack Traore ile , 'e yükselmenin yolunun maçlara iyi konsantrasyon sağlamaktan geçtiğini belirtti. Abdou Razack Traore, "Geçmiş maçları da gelecek maçları da unutmamız gerekiyor" dedi. Michal Nalepa ise "Diğer maçlardaki gibi aynı seviyede konsantre olacağız ve son maçtan önce şampiyonluğumuzu garantileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'e 44 yıldır hasret olan Giresunspor, ligin 30. haftasında 63 puanla lider durumda bulunuyor. 58 puanı bulunan ikinci sıradaki Adana Demirspor ve üçüncü sıradaki Samsunspor'un ile aralarındaki puan farkı 5 olan Karadeniz temsilcisi, bu avantajını korumak istiyor. Ligdeki önemli rakibi Samsunsupor'u 27. haftada Traore'nun golleriyle 2-0 yenerek avantaj yakalayan yeşil beyazlı takım, hafta sonu karşılaşacağı Adana Demirspor karşısında da iyi bir skor elde ederek Süper Lig yolunda kritik virajı kayıpsız dönmeyi planlıyor.

Son maçlarda takımının skor yakalamasında önemli katkılarda bulunan Traore, AA muhabirine, sezon başında kulübün hedeflerine katkıda bulunmak için Giresunspor'a transfer olduğunu ifade etti. Süper Lig tecrübesi bulanan bir futbolcu olduğunu aktaran Traore, "Ancak şu an bunu düşünmüyorum, burada bir işimiz var, bu işimizi yapıp bitirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Burkina Fasolu futbolcu, Süper Lig için artık son düzlükte olduklarını kaydederek, "Dürüst olmak gerekirse diğer takımlar hakkında bir şey düşünmüyorum, çünkü bizim kaderimiz kendi ellerimizde, bu yüzden de kendi işimizi kendimiz bitirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu

Diğer takımların ne yaptıklarıyla ilgilenmediğini aktaran Traore, "Geçmiş maçları da gelecek maçları da unutmamız gerekiyor. Sadece şu anda Adana Demirspor maçını düşünmemiz gerekiyor. En önemli maç bu maç, takım da benimle aynı düşüncede, o yüzden bizim tek bir maçımız var, o da Adana Demirspor maçı." diye konuştu.

NALEPA'DAN ŞAMPİYONLUK SÖZÜ

Sezon başından bu yana orta sahada gösterdiği performansla dikkati çeken Polonyalı oyuncu Michal Nalepa ise yurt dışında futbol oynadığı ilk ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Türk futboluna hızlıca adapte olduğunu belirten Nalepa, "İlk geldiğimde ne yapacağımı bilmiyordum, çabuk alıştım. Buradaki herkes, teknik direktör Hakan Keleş ve takım arkadaşlarım yardımcı oldu. Tabii ki her şeyi takım için yapıyorum." yorumunu yaptı.

Nalepa, takım olarak iyi bir noktaya ulaştıklarını ifade ederek, "Şu anki durum oldukça basit, sonraki maçlara odaklanmaya devam edeceğiz çünkü elimizde bulundurduğumuz büyük bir şansımız var. Bir iki maçta şampiyonluğu garantileyebilme şansımız var. Bunun için diğer maçlardaki gibi aynı seviyede konsantre olacağız ve son maçtan önce şampiyonluğumuzu garantileyeceğiz." diye konuştu.

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Traore ve Nalepa'dan Süper Lig sözü!
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