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Giriş Tarihi: 15.4.2021

Tuchel’den ağır hakaret!

Tuchel’den ağır hakaret!
CHELSEA Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde eledikleri Porto'nun teknik direktörü Sergio Conceicao'ya hakaret etti. Maç bitiminde pandemi nedeniyle el sıkışmak yerine yapılan yumruk yumruğa selamlaşmada Tuchel, meslektaşına "S…. tir git" dedi. Bunu duyan Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe de Tuchel'in üstüne yürürken hakemler tarafından engellendi. Conceicao da olayı hakeme söylediğini ve 4. hakemin de Tuchel'in hakaretini duyduğunu söyledi. Alman çalıştırıcı, "Onların antrenörü ile benim aramda geçen ufak bir konuşmaydı. Herkes birden bire beni takip etmeye başladı. Yaralayıcı bir şey yok" demekle yetindi.

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Tuchel’den ağır hakaret!
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