Tuchel’den ağır hakaret!

CHELSEA Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde eledikleri Porto'nun teknik direktörü Sergio Conceicao'ya hakaret etti. Maç bitimindepandemi nedeniyle el sıkışmakyerine yapılan yumrukyumruğa selamlaşmadaTuchel, meslektaşına "S….tir git" dedi. Bunu duyan Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe de Tuchel'in üstüne yürürken hakemler tarafından engellendi. Conceicao da olayı hakeme söylediğini ve 4. hakemin de Tuchel'in hakaretini duyduğunu söyledi. Alman çalıştırıcı, "Onların antrenörü ilebenim aramda geçen ufak birkonuşmaydı. Herkes birdenbire beni takip etmeye başladı.Yaralayıcı bir şey yok" demekle yetindi.