Türkiye maçı sonrası Haaland'ın büyük düşüşü! Çağlar Söyüncü detayı...

Alman ekibi Dortmund'un 'altın çocuğu' olarak nitelendirilen ve henüz 20 yaşında olmasına rağmen gösterdiği başarılı performansla devleri peşine takan Erling Halaand büyük bir düşüş içinde. Dortmund ve Norveç formasıyla çıktığı son 7 maçta fileleri havalandıramayan Haaland, özellikle Türkiye karşılaşmasının ardından formundan çok uzak bir görüntü çiziyor. İşte detaylar...
'TÜRKİYE KORKUYOR' SÖZLERİNE ÇAĞLAR SAHADA CEVAP VERDİ
2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda A Milli Takımımızla aynı grupta yer alan Norveç, ilk maçında Cebelitarık'ı 3-0 yenerken Haaland sessiz kalmıştı. Gruptaki ikinci maçta ise rakip Türkiye'ydi. Mücadele öncesinde Galatasaraylı Linnes'in sözleri büyük yankı uyandırmıştı.
Norveçli sağ bek, Türkiye forması giyen ay-yıldızlı futbolcuların Haaland'ın performansından korktuklarını ve onu nasıl durduracaklarını düşündüklerini ifade etmişti.
Ancak Premier Lig'de Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'nün önderliğindeki savunma hattımız, Haaland'a adeta göz açtırmadı. Çağlar'ın mükemmel performansı karşısında çaresiz kalan ve gol atma başarısı gösteremeyen 20 yaşındaki forvet, takımımın aldığı 3-0'lık hezimete de engel olamadı.
Türkiye yenilgisi sonrası adeta dağılan Haaland, gol atmayı unuttu. Bir sonraki grup eleme maçında Norveç, Karadağ karşısında 1-0 galip gelirken genç yıldız yine ağları sarsmayı başaramadı.
KÖTÜ PERFORMANSI DORTMUND FORMASIYLA DA SÜRDÜ...
Milli takım sonrası Dortmund'a dönen Haaland, kötü serisini burada da sürdürdü. Bundesliga'da 2-1 yenildikleri Frankfurt maçını boş geçen 20 yaşındaki forvet, bir sonraki hafta 3-2 kazandıkları Stuttgart mücadelesinde de etkisiz kaldı ve gol atamadı.
MANCHESTER CİTY EŞLEŞMESİNDE ETKİSİZ KALDI!
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çok etkili olan Haaland, Dortmund'un çeyrek finale kalmasında başrol oynayan isimlerden biriydi. Ancak Norveçli, çeyrek finaldeki rakipleri Manchester City karşısında adeta yokları oynadı.
Manchester City, hem Almanya'da hem de İngiltere'de Dortmund'u 2-1'lik skorlarla yenerek turnuvanın dışına itti. Dortmund, en büyük gol silahı Haaland'dan beklediği performansı alamayınca çaresiz kaldı ve turnuvaya veda etti.
Manchester City, Haaland'ın Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadı tek takım olarak kayıtlara geçti. 20'lik yıldız, şimdiye kadar Devler Ligi'nde 19 gole imza attı.
Çağlar Söyüncü karşısında sahadan silinen ve o günden sonra büyük bir çöküş içine giren Haaland'ın golcü kimliğine yeniden ne zaman kavuşacağı merak konusu.