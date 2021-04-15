Türkiye maçı sonrası Haaland'ın büyük düşüşü! Çağlar Söyüncü detayı...

Alman ekibi Dortmund'un 'altın çocuğu' olarak nitelendirilen ve henüz 20 yaşında olmasına rağmen gösterdiği başarılı performansla devleri peşine takan Erling Halaand büyük bir düşüş içinde. Dortmund ve Norveç formasıyla çıktığı son 7 maçta fileleri havalandıramayan Haaland, özellikle Türkiye karşılaşmasının ardından formundan çok uzak bir görüntü çiziyor. İşte detaylar...