Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA’dan ‘gol’ avantajına tırpan
Giriş Tarihi: 15.4.2021

’dan ‘gol’ avantajına tırpan

UEFA’dan ‘gol’ avantajına tırpan
İNGİLİZ basınından The Sun'ın haberine göre Avrupa'nın büyük kulüplerinin talebini değerlendiren UEFA, deplasman golü avantajı kuralını değiştirecek. Buna göre eleme turlarının rövanş maçlarında normal sürede deplasman golü avantajı sayılacak ama maç uzatmaya gitmişse bu avantaj ortadan kalkacak. Örneğin x takımı kendi sahasında 0-0 berabere kaldığı y takımı ile deplasmanda normal sürede 1-1 berabere kalırsa turu geçecek. Ancak normal süre 0-0 biter ve uzatmalarda gollü eşitlik olursa deplasman takımının avantajı olmayacak. Kural değişikliğinin ardında ise kulüplerin Kovid-19 salgınından etkilenmesi yatıyor. Pandemi nedeniyle oluşan katı seyahat kurallarından dolayı Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham ve M. City başta olmak üzere birçok kulüp Avrupa kupalarında tarafsız sahada oynamak zorunda kalmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın tüm kazançlarını sildi! Değişim başladı: İşte altın fiyatları için tüm senaryolar!
Son dakika: Başika'da askeri üs bölgesine kalleş saldırı: Bir asker şehit oldu
Son dakika: İngiliz taraftarlardan Ozan Kabak değişikliği sonrası Klopp’a büyük tepki! ‘Neden çıkartılır?’
SON DAKİKA: Marmara Denizi'nin dibinde çok büyük tehlike! Görülmemiş seviyede...
Son dakika: Tatile giden özel aracıyla seyahat edebilecek mi? Merak edilen soru yanıt buldu
Bir Zamanlar Çukurova'da 40 yıllık bir sır daha ortaya çıkıyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın 92. bölümünde neler yaşanacak?
Son dakika: Dünya bu açıklamaya kilitlenmişti! ABD Başkanı Joe Biden'dan Afganistan kararı
Son Dakika Haberi! ABD Karadeniz'e gitmekten vazgeçti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Uzaktan eğitim mesajı
Başkan Erdoğan'dan sürpriz iftar ziyareti! Yürek ısıtan kareler
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA’dan ‘gol’ avantajına tırpan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA