UEFA’dan ‘gol’ avantajına tırpan

İNGİLİZ basınından The Sun'ın haberine göre Avrupa'nın büyük kulüplerinin talebini değerlendiren UEFA, deplasman golü avantajı kuralını değiştirecek.Örneğinkendi sahasında 0-0 berabere kaldığıile deplasmanda normal sürede 1-1 berabere kalırsa turu geçecek. Ancak normal süre 0-0 biter ve uzatmalarda gollü eşitlik olursa deplasman takımının avantajı olmayacak.Pandemi nedeniyle oluşan katı seyahat kurallarından dolayı Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham ve M. City başta olmak üzere birçok kulüp Avrupa kupalarında tarafsız sahada oynamak zorunda kalmıştı.