UEFA’dan ‘gol’ avantajına tırpan

İNGİLİZ basınından The Sun'ın haberine göre Avrupa'nın büyük kulüplerinin talebini değerlendiren UEFA, deplasman golü avantajı kuralını değiştirecek. Buna göre eleme turlarınınrövanş maçlarındanormal sürede deplasmangolü avantajı sayılacakama maç uzatmaya gitmişsebu avantaj ortadan kalkacak. Örneğin x takımı kendi sahasında 0-0 berabere kaldığı y takımı ile deplasmanda normal sürede 1-1 berabere kalırsa turu geçecek. Ancak normal süre 0-0 biter ve uzatmalarda gollü eşitlik olursa deplasman takımının avantajı olmayacak. Kuraldeğişikliğinin ardında isekulüplerin Kovid-19 salgınındanetkilenmesi yatıyor. Pandemi nedeniyle oluşan katı seyahat kurallarından dolayı Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham ve M. City başta olmak üzere birçok kulüp Avrupa kupalarında tarafsız sahada oynamak zorunda kalmıştı.