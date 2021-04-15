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Giriş Tarihi: 15.4.2021 17:17

'da 2'si futbolcu 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA
Yeni Malatyaspor'da 2'si futbolcu 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

takımlarından Helenex 'da 2'si futbolcu 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü sahasında ile karşılaşacak.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Testler neticesinde 2 futbolcu ve 1 personelde pozitif vakaya rastlanıldığının aktarıldığı açıklamada, "Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımız ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

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Yeni Malatyaspor'da 2'si futbolcu 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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