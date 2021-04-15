Zlatan Ibrahimovic'in futbol hayatı tehlikede





FIFA AFFETMİYOR

Milan'da oynayan süper yıldız, "Kendimi çok daha genç hissediyorum. 2 veya 3 sene daha forma giymeyi hayal ediyorum" demişti. Futbolcuların bahis oynamasını ya da şirketlerde hisse sahibi olmasını yasaklayan FIFA, böyle bir durumun ortaya çıkması halinde oyuncuya para cezası ile birlikte 3-4 yıl futboldan men cezası uyguluyor.