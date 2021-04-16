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Giriş Tarihi: 16.4.2021

4 maç bizi uçurur

OGÜN ŞAHİNOĞLU
4 maç bizi uçurur

Ligde F.Bahçe’nin bir maç eksiği ile 4 puan önünde lider olan Kartal’ın teknik patronu 4 maçta alınacak 12 puanın şampiyonluğu getireceğine inanıyor. Ancak Yalçın düşme hattındaki takımlara karşı da oyuncularının dikkatini çekti

Cenk Tosun'un yaşadığı ağır sakatlığın takım üzerinde yarattığı moral bozukluğunu aşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, lig yarışında zafere ulaşmak için önlerindeki 4 maça dikkat çekmiş durumda. Ankaragücü, Sivas, Kayseri, Ç.Rize karşılaşmalarını kayıpsız geçmeleri halinde şampiyonluğa ulaşacaklarına inanan Yalçın, bu maçların üçünde küme düşme hattında yer alan rakiplerle oynayacakları için takıma uyarılarını sıraladı.

GALATASARAY HATIRLATMASI!
ANKARAGÜCÜ'NÜN Galatasaray'a karşı aldığı galibiyetle birlikte çıkış sergilediğine dikkat çeken Sergen Yalçın'ın oyuncularına, "Ligde kalmak için önemli çıkış yakaladılar, bize karşı da dirençli olacaklar. Konsantrasyonumuzu bozmadan, dikkatli ve güçlü bir oyun sahaya yansıtmalıyız. Bu dört maçlık fikstürü atlatırsak şampiyonluğa ulaşırız" dediği kaydedildi.

'ALLAHIM, BU NEYMIŞ BÖYLE!'
BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın dün Kovid- 19 aşısı olurken yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşarak herkesi güldürdü. Tecrübeli çalıştırıcının, aşı olurken, "Allahım, bu neymiş ya böyle!" dediği duyulurken, aşıyı yapan hemşire de siyah-beyazlı teknik adama, "Şaka mısınız?" diye takıldı.

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