4 maç bizi uçurur

enk Tosun'un yaşadığı ağır sakatlığın takım üzerinde yarattığı moral bozukluğunu aşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, lig yarışında zafere ulaşmak için önlerindeki 4 maça dikkat çekmiş durumda. Ankaragücü, Sivas, Kayseri, Ç.Rize karşılaşmalarını kayıpsız geçmeleri halinde şampiyonluğa ulaşacaklarına inanan Yalçın, bu maçların üçünde küme düşme hattında yer alan rakiplerle oynayacakları için takıma uyarılarını sıraladı.Galatasaray'a karşı aldığı galibiyetle birlikte çıkış sergilediğine dikkat çeken Sergen Yalçın'ın oyuncularına,dediği kaydedildi.BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın dün Kovid- 19 aşısı olurken yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşarak herkesi güldürdü. Tecrübeli çalıştırıcının, aşı olurken, "Allahım, bu neymiş ya böyle!" dediği duyulurken, aşıyı yapan hemşire de siyah-beyazlı teknik adama, "Şaka mısınız?" diye takıldı.