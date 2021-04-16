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Giriş Tarihi: 16.4.2021 15:48

Alanyaspor'da 9 oyuncunun sözleşmesi bitiyor

MEHMET AL
Alanyaspor'da 9 oyuncunun sözleşmesi bitiyor

Süper Lige mücadele eden 'da sezon sonunda 9 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Teknik heyetin vereceği rapor doğrultusunda yönetimin oyuncularla masaya oturulacağı belirtildi.

Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor'da 21 kişilik kadroda sezon sonu 9 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Salih Uçan ve Steven Caulker, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer gündeminden düşmedi.

Alanyaspor'un 41 yaşındaki Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında biterken takımda 21 kişilik kadrodan 9 oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.

Sözleşmesi bitecek olan oyuncular şöyle: Steven Caulker, Frençois Moubendje, Jaunfran, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Damian Kadzior, Khouman Babacar, Adam Bareiro, ve Mustafa Pektemek.

Alanyaspor'da başarılı olan oyunculardan Salih Uçan, Steven Caulker'in, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a transfer haberleri çıkarken Salih Uçan ve Steven Caulker'in basında çıkan haberleri ise yanıtsız bırakmıştı.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetimle birlikte sezon sonunda sözleşmesi biten oyuncular ile ilgili kararı Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın raporuna göre verileceği belirtildi.

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Alanyaspor'da 9 oyuncunun sözleşmesi bitiyor
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