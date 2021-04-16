Bayern Münih için Max Allegri iddiası! Hans Flick'in yerine geçecek

Hans Flick yönetiminde mükemmel geçen bir sezonun ardından bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye elenmenin vermiş olduğu hayal kırıklığı bir yol ayrımını da beraberinde getirebilir.

İtalyan basınından Sport Mediaset'in haberine göre Hans Flick ile Bayern Münih'in yolları ayrılacak. Deneyimli teknik adamın, EURO 2021'den sonra Almanya Milli Takımı'na veda edecek olan Löw'ün yerine geçebilir.