Beşiktaş şampiyonluğa konsantre oldu! Sergen Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması

Gökhan Töre de formaya bir diğer aday olsa da alışık olduğu sağ kanat yerine sol da vereceği performans kestirilemiyor. Bir maçlık cezasını tamamlayan Josef de Souza da 11'e dönecek diğer isim olacak. Ön libero da yerini olacak Brezilyalı oyuncunun önünde ise Atiba ve Oğuzhan'ın yer alması bekleniyor.