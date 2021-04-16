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Giriş Tarihi: 16.4.2021 07:00 Son Güncelleme: 16.4.2021 14:08

şampiyonluğa konsantre oldu! 'dan şampiyonluk açıklaması

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Beşiktaş şampiyonluğa konsantre oldu! Sergen Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması

Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'den bir maç eksiği bulunmasına rağmen 4 puan önünde yer alan 'ta teknik direktör , Ankaragücü maçına takımını konsantre etmiş durumda. Ankaragücü maçına ve Aboubakar'dan yoksun çıkacak olan Beşiktaş, bu maçı kazanarak puan farkını açmak ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. İşte son dakika beşiktaş haberleri...

Cenk Tosun'un yaşadığı ağır sakatlığın takım üzerinde yarattığı moral bozukluğunu aşan Sergen Yalçın, lig yarışında zafere ulaşmak için önlerindeki 4 maça dikkat çekmiş durumda. Ankaragücü, Sivas, Kayseri, Ç. Rize maçlarını kayıpsız geçmeleri halinde şampiyonluğa ulaşacaklarına inanan Yalçın, bu maçların üçünde küme düşme hattında yer alan rakiplerle oynayacakları için takıma uyarılarını sıraladı.

SERGEN YALÇIN: "4 MAÇLIK FİKSTÜRÜ ATLATIRSAK ŞAMPİYON OLURUZ"

Ankaragücü'nün Galatasaray'a karşı aldığı galibiyetle birlikte çıkış sergilediğine dikkat çeken Yalçın, "Ligde kalmak için önemli çıkış yakaladılar, bize karşı da dirençli olacaklar. Konsantrasyonumuzu bozmadan, dikkatli ve güçlü bir oyun sahaya yansıtmalıyız. Bu 4 maçlık fikstürü atlatırsak şampiyonluğa ulaşırız" dediği kaydedildi.

N'KOUDOU GÖREV BAŞINA

Cenk'in sezonu kapatması, Aboubakar'ın da tam olarak iyileşememesiyle birlikte teknik direktör Sergen Yalçın'ın elinde Cyle Larin'den başka sağlam santrfor kalmadı.

LARİN YİNE FORVETTE GÖREV ALACAK

Ankaragücü karşısında santrfora geçecek olan Larin, Siyah-beyazlıların gol silahı olacak. Sol kanatta açılan boşluğu ise N'Koudou'nun doldurması bekleniyor. Fransız futbolcu sonradan oyuna girdiği B.B. Erzurumspor maçında bir asist kaydetmişti.

Gökhan Töre de formaya bir diğer aday olsa da alışık olduğu sağ kanat yerine sol da vereceği performans kestirilemiyor. Bir maçlık cezasını tamamlayan Josef de Souza da 11'e dönecek diğer isim olacak. Ön libero da yerini olacak Brezilyalı oyuncunun önünde ise Atiba ve Oğuzhan'ın yer alması bekleniyor.

ABOUBAKAR ANKARAGÜCÜ MAÇININ KADROSUNA ALINMADI

Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta Aboubakar'ın durumu netlik kazandı. Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Ankaragücü maçının kamp kadrosunda yer almadı. A Spor ekranlarında aktarılan bilgilere göre, Aboubakar'ın adelesindeki ağrı geçtiği fakat ağrının nüksetme riskinden dolayı Ankaragücü maçı kadrosuna alınmadığı ifade edildi.

SINIRDA TAM 6 İSİM VAR

Siyah-beyazlılar da Ankaragücü maçında tam 6 isim kart sınırında yer alıyor. Atiba, Rosier, Welinton, Larin, Dorukhan ve Necip bugünkü karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak olan Sivasspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

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Beşiktaş şampiyonluğa konsantre oldu! Sergen Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması
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