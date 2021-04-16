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Giriş Tarihi: 16.4.2021

’a büyük şok

Beşiktaş’a büyük şok
TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 340 bin TL fesih tazminatı ile birlikte, 520 bin 200 TL yargılama giderini ödemesi yönünde karar verdi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Şirketimizden tahsili konusunda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından; yapılan feshin haksızlılığının tespitine, dava kabulu ile 17.340.000 TL fesih tazminatının fesih tarihi olan 29.01.2020 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan (Şirketimiz) alınarak davacıya verilmesine ve 520.200 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine Tahkim Kurulu'na müracaat yolu açık olmak üzere karar verilmiştir" denildi. Beşiktaş, bu kararı Tahkim Kurulu'na taşıyacak.

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Beşiktaş’a büyük şok
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