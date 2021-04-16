Beşiktaş'ta bir sakatlık daha! Oğuzhan Özyakup sedyeyle kenara alındı...

Süper Lig'de 35. hafta maçları oynanıyor. Kendi evinde Ankaragücü'nü ağırlayan lider Beşiktaş, zorlu mücadeleye etkili başlayarak ilk dakikalarda rakibini bir hayli zorladı. Maçın hemen başında Oğuzhan Özyakup'un ceza sahasında yerde kalmasıyla penaltı atışı kazanan siyah-beyazlılar, bu penaltıdan yararlanamadı.
N'Koudou'nun kaçırdığı penaltıdan sonra Ankaragücü kalesinde pozisyonlar bulmaya devam eden Beşiktaş'ta, maçın 15. dakikası oynanırken Oğuzhan Özyakup'un yaşadığı sakatlık planları değiştirdi.
Ceza sahasında bir anda kendisini yere bırakan Oğuzhan Özyakup, sedyeyle saha kenarına alındı. Acı içinde yerde kalan Oğuzhan Özyakup'un, yayıncı kuruluştan verilen ilk bilgilere göre, aşil tendonunda bir problem olduğu görüldü.
Oğuzhan, maça devam edemeyerek yerini Bernard Mensah'a bıraktı. Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda da Aboubakar, Hasic ve Cenk Tosun sakatlık geçirmişti.