Beşiktaş'ta bir sakatlık daha! Oğuzhan Özyakup sedyeyle kenara alındı...

Ceza sahasında bir anda kendisini yere bırakan Oğuzhan Özyakup, sedyeyle saha kenarına alındı. Acı içinde yerde kalan Oğuzhan Özyakup'un, yayıncı kuruluştan verilen ilk bilgilere göre, aşil tendonunda bir problem olduğu görüldü.