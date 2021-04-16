Bugün Mert Günok’u yok sayanlar yarın aynısını Uğurcan ve Altay'a da yapar!

EURO 2020'nin başlamasına 2 ay kala SABAH Spor'un sorularını yanıtlayan A Milli Takım TeknikDirektörü Şenol Güneş ile gerçekleştirdiğimiz uzun sohbetin dün yayınlanan ilk bölümü büyük ses getirdi. İlk kısımda Avrupa Şampiyonası için planlarını, hedeflerini, Cenk Tosun'un sakatlığı ve saha zeminleri ile ilgili önemli açıklamalar yapan tecrübeli çalıştırıcının röportajının ikinci bölümü de gündem yaratacak. Uzatmadan sözü Güneş'e bırakıyoruz…
Hocam, son dönemde özellikle gençkalecilerimiz büyük bir çıkış yaptı. Buisimlerin Avrupa'ya gitmelerini tavsiyeediyor musunuz? Ayrıca stoper de yetiştiriyoruzancak santrfor konusunda sıkıntılarımızvar. Ne diyorsunuz bu duruma?
Kaleci, stoper veya diğer mevkilerle ilgili gelişen şartlar içinde öne çıkanlar var. Ancak hâlâ altyapılarda bugünkü koşullarla ilgili sıkıntı var. Biz oyuncularımızıtam donanımlı yetiştirmeliyiz. Mesela bundan önce Rüştü Reçber vardı. Döneminin en iyi kalecilerinden biriydi. Dünya Kupası'nda önemli işler yaptı. Ama o kadar sorunlarla büyüdü, okadar ağır hakaretlerle büyüdü ki onunbaşarılı olması büyük bir mucizeydi.
KALECI EĞITMENI GÖRMEDIM! Şimdiki gençler başarılı ama daha eksiklerivar. Bizim geçmişte bir antrenörleyaptığımızı şimdi birkaç antrenörle yapıyorlar.Ben kendi dönemimde hiç kalecieğitmeni görmedim, tesadüfen büyüdüm.Kaleci malzemesi de görmedim, bir senekazak giydim. Kötü değiliz ama daha dagelişmeliyiz. Mesela Merih, F.Bahçe'ninaltyapısından çıktı, Altınordu'dan Çağlar'ınçıkışı, sonra Cengiz, Yusuf…Bu sayıyı çoğaltmalıyız.
BAŞKASININ IŞIĞIYLA YÜRÜMEM Son maçlarda kaleyeMert Günok'u çağırdığınıziçin eleştiriler yapıldı. Nediyorsunuz bunlara?
Mert bizim kalecimiz değil mi? Unuttukmu Mert'i… Adam iyi bir dönem geçirdi ve Türkiye'yi taşıdı. AvrupaŞampiyonası'na gitmemizekatkı sağladı. Ben şimdi Mert'i yok sayamam. Şu anda takımıyla bir sıkıntıyaşıyor. Milli Takım'a aldığınız oyuncuyu mümkünse uzun süre tutabilmeniz lazım. Mert'in düşüşünden ben mutsuzum, kendisiylede konuştum. İnsan sürekli iyi gitmez ki. Çağırdım diye eleştiri tabii ki yapılabilir, ama değersiz göstermek, yok etmek üzerine olmaz. Yarın aynı şeyi Uğurcan'a, Altay'a da yaparlar. O zaman yarın kimseyi bulamazsın. Güven duygusunu sarsmayacaksın. Bütün oyuncularımız önemli. Bunlara sahipçıkacağız ama şımartmayacağız. Düştükleri zaman yok etmeyeceğiz, destek olacağız. Ahde vefayı unutmayalım. Mert'intakımıyla bir öz güvenkaybı oldu. 'Bana ne' demek yerine destek olmak gerekir. Mert de üzgün. Ben eleştirileri dikkate alıyorum. Tabii ki senin ışığından da faydalanacağım ama ben kendi ışığımla gideceğim. Aksihalde yarın sen ışığınıçekersin, ben karanlıktakalırım.
TEKNOLOJİ OLSA NE OLUR ADAM İNANMIYOR! Milli Takım ile Dünya Kupası grup elemelerindeVAR olmadan oynadınız. Dönüp bizim ligimize bakıyoruz,her hafta bir olay. Futbolda VAR olmalı mı?
Ben ilk gün söylediğim yerde duruyorum. İlk konuşulduğu zaman Beşiktaş'ın başındaydım ve 'Eğer tartışmayı durdurmak için çıkacaksa bu yanlış, daha da tehlikeli olacak' dedim. Tartışmaları durdurdu mu,hayır. Neyi durdurdu, ofsaytı... Artık ona bir şey diyemiyorlar. İnsanlar tartışmak istiyor. Asıl niyet, 'Ben hakem yüzünden kaybettim' demek. Teknolojinineniyi aletleriylede ölçse,adam inanmıyorçünkügüvenmiyor. Ben hakemlerin bu toplumdaki ortamınkirliliğinden etkilendiklerini düşünüyorum. Takdir haklarınıkötü kullanıyorlar. Bizim oynadığımız son 3 maçta hakemler VAR'sızdı, üçü de iyi. Bizden de 3 tane maç alayım, hep tartışma konusu var. Hakem önce şunu bilecek, 'Ben gördüğümü çalarım, eğer kararsızlığım varsa VAR'a giderim'. Ama hakem daha başta hemen 'Ya bunu boşver,VAR'a başvurayım' diyorve sonra kendinikaybediyor. Başkası ne diyecek diye çıkarsan işini yapamazsın. Bizdeodaklanmanoktası değişti.Niyet sorgulamasıvar. Ortak akıl, ortak düşünce bulmalıyız. Başka türlü çözüm olamaz.
EMRE ASLA VAZGEÇMEMELİ Emre Belözoğlu sizin eski öğrenciniz,şimdi F.Bahçe'nin başına geldi.Başarılı olur mu, ne düşünüyorsunuz?
Ben Emre'nin teknik direktör olmasından yanayım ama prosedürü de iyi uygulamak lazım. Mesleği iyi sahiplenmeli ve yarın vazgeçmemeli. Emek vermeli, Pro-Lisans kursunu görmek lazım. Sportif direktörden sonra oraya geçmek akıllarda soru işareti olur. Bana birçok şey teklif edildi ama ben hep kendi mesleğimi seçtim, ben teknik direktörüm. Gazetede konuşabilirim ama gelip gazetecilik yapmam.
MESLEĞİMİZ AYAKLAR ALTINA ALINIYOR
Süper Lig'de bir teknik adam değirmeni var. Sadece Beşiktaş, G.Saray, Sivas, Hatay ve Alanya değiştirmedi hocasını. Bunlar dışında bütün takımlar değiştirdi. Bir teknik adam olarak bu sirkülasyona nasıl bakıyorsunuz?
Bu konunun 3 çatısı var. Ekonomik, teknik ve idari konu. Sebebin hangisi olduğunu görüp ona göre değerlendirmek lazım. Birçoğunda teknik olarak göründüğü kadar ekonomik olarak da görünüyor. 'Ucuz birhoca alayım, sonra bakarız' diyor yönetici ama yanlış düşünüyor. Ucuz alırsan çabuk yıpranır. Sağlam alırsan 1 sene kullanırsın! Buradaki sıkıntı kulüp yapısından kaynaklanıyor. Antrenörlere, antrenörler derneği sahip çıkmalı. Daha güçlü olmalı, yanlışlarına müdahale etmeli. Antrenör de yanlış yapmamalı. Kulüplerden talep geldi, antrenörler fazla gitmesin, iki defa hakkı olsun. Ama aynı şey kulüp içinde geçerli olmalı. Bu defa meslek ayaklar altına alınıyor. Antrenörler de başarı için almalı takımı. 'Alayım, bir deneyeyim' demekle olmaz. Bu evlilik gibi, 'Hadi bir evlenelim, bakalım' diyorsun. Böyle aile olur mu? 'Hadi bir başlayalım'demekle olmaz. Pro-Lisansıolan antrenörler sahadaolmalı, sahada olanlarda konuşmalı. Bunlar düzeltilmeli. Bugünkü kulüp yapıları sıkıntılı. Delegasyon sisteminin değişmesinden yanayım. Sadece kulüp yöneticilerinin aldığı kararlarla Türk futbolu yönetilmemeli. Türk futbolunu yeniden dizayn etmek lazım.