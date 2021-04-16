Bugün Mert Günok’u yok sayanlar yarın aynısını Uğurcan ve Altay'a da yapar!

URO 2020'nin başlamasına 2 ay kalasorularını yanıtlayanile gerçekleştirdiğimiz uzun sohbetinyayınlanan ilk bölümü büyük ses getirdi. İlk kısımda Avrupa Şampiyonası için planlarını, hedeflerini, Cenk Tosun'un sakatlığı ve saha zeminleri ile ilgili önemli açıklamalar yapan tecrübeli çalıştırıcının röportajının ikinci bölümü de gündem yaratacak.Kaleci, stoper veya diğer mevkilerle ilgili gelişen şartlar içinde öne çıkanlar var. Ancak hâlâ altyapılarda bugünkü koşullarla ilgili sıkıntı var.Mesela bundan önce Rüştü Reçber vardı. Döneminin en iyi kalecilerinden biriydi. Dünya Kupası'nda önemli işler yaptı.Bizim geçmişte bir antrenörleyaptığımızı şimdi birkaç antrenörle yapıyorlar.Ben kendi dönemimde hiç kalecieğitmeni görmedim, tesadüfen büyüdüm.Kaleci malzemesi de görmedim, bir senekazak giydim.Mesela Merih, F.Bahçe'ninaltyapısından çıktı, Altınordu'dan Çağlar'ınçıkışı, sonra Cengiz, Yusuf…Bu sayıyı çoğaltmalıyız.Mert bizim kalecimiz değil mi?Adam iyi bir dönem geçirdi ve Türkiye'yi taşıdı.Ben şimdi Mert'i yok sayamam.Milli Takım'a aldığınız oyuncuyu mümkünse uzun süre tutabilmeniz lazım.İnsan sürekli iyi gitmez ki. Çağırdım diye eleştiri tabii ki yapılabilir, ama değersiz göstermek, yok etmek üzerine olmaz. Yarın aynı şeyi Uğurcan'a, Altay'a da yaparlar. O zaman yarın kimseyi bulamazsın. Güven duygusunu sarsmayacaksın. Bütün oyuncularımız önemli.Düştükleri zaman yok etmeyeceğiz, destek olacağız.'Bana ne' demek yerine destek olmak gerekir. Mert de üzgün. Ben eleştirileri dikkate alıyorum. Tabii ki senin ışığından da faydalanacağım ama ben kendi ışığımla gideceğim.Ben ilk gün söylediğim yerde duruyorum. İlk konuşulduğu zaman Beşiktaş'ın başındaydım ve 'Eğer tartışmayı durdurmak için çıkacaksa bu yanlış, daha da tehlikeli olacak' dedim.Neyi durdurdu, ofsaytı... Artık ona bir şey diyemiyorlar. İnsanlar tartışmak istiyor. Asıl niyet, 'Ben hakem yüzünden kaybettim' demek.Bizim oynadığımız son 3 maçta hakemler VAR'sızdı, üçü de iyi. Bizden de 3 tane maç alayım, hep tartışma konusu var. Hakem önce şunu bilecek, 'Ben gördüğümü çalarım, eğer kararsızlığım varsa VAR'a giderim'.Başkası ne diyecek diye çıkarsan işini yapamazsın.Ortak akıl, ortak düşünce bulmalıyız. Başka türlü çözüm olamaz.Ben Emre'nin teknik direktör olmasından yanayım ama prosedürü de iyi uygulamak lazım. Mesleği iyi sahiplenmeli ve yarın vazgeçmemeli. Emek vermeli, Pro-Lisans kursunu görmek lazım. Sportif direktörden sonra oraya geçmek akıllarda soru işareti olur. Bana birçok şey teklif edildi ama ben hep kendi mesleğimi seçtim, ben teknik direktörüm. Gazetede konuşabilirim ama gelip gazetecilik yapmam.Bu konunun 3 çatısı var. Ekonomik, teknik ve idari konu. Sebebin hangisi olduğunu görüp ona göre değerlendirmek lazım. Birçoğunda teknik olarak göründüğü kadar ekonomik olarak da görünüyor.diyor yönetici ama yanlış düşünüyor. Ucuz alırsan çabuk yıpranır. Sağlam alırsan 1 sene kullanırsın! Buradaki sıkıntı kulüp yapısından kaynaklanıyor. Antrenörlere, antrenörler derneği sahip çıkmalı. Daha güçlü olmalı, yanlışlarına müdahale etmeli.Kulüplerden talep geldi, antrenörler fazla gitmesin, iki defa hakkı olsun.Bu defa meslek ayaklar altına alınıyor. Antrenörler de başarı için almalı takımı. 'Alayım, bir deneyeyim' demekle olmaz. Bu evlilik gibi, 'Hadi bir evlenelim, bakalım' diyorsun. Böyle aile olur mu?Bunlar düzeltilmeli. Bugünkü kulüp yapıları sıkıntılı. Delegasyon sisteminin değişmesinden yanayım. Sadece kulüp yöneticilerinin aldığı kararlarla Türk futbolu yönetilmemeli. Türk futbolunu yeniden dizayn etmek lazım.