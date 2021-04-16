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Giriş Tarihi: 16.4.2021 16:00 Son Güncelleme: 16.4.2021 16:51

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CANLI | Gençlerbirliği'nin konuğu Sivasspor

'in 35. haftasında ile Demir Grup karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da başlayan müsabaka Eryaman Stadyumu'nda oynanıyor ve beIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Karşılaşma öncesinde Ankara ekibi 31, Yiğidolar ise 47 puanda. Zorlu maçın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Demir Grup Sivasspor karşılaşıyor.

Ankara'da Eryaman Stadyumu'ndaki mücadele saat 16.00'da başladı. BeIN Sports HD 1 ekranlarından yayınlanan karşılaşmanın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Ligde kalma mücadelesi veren Başkent ekibi 31 puanla 19. sırada yer alıyor. Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmek isteyen Sivasspor ise 47 puanda ve 9. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER...

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim, Diego, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Lima, Sefa, Stancu

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba Camara, Uğur, Cofie, Robin Yalçın, Fayçal, Erdoğan, Gradel, Yatabare

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GENÇLERBİRLİĞİ 2-0 DEMİR GRUP SİVASSPOR

24' Diego
36' Johansson

MAÇTAN DAKİKALAR...

8' Sivasspor Yatabare ile gole yaklaştı. Deneyimli futbolcunun kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

Gençlerbirliği, 24. dakikada Diego'nun kafa golüyle Sivasspor karşısında 1-0 öne geçti

Başkent ekibi, 36. dakikada Johansson ile farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarı sonucu: Gençlerbirliği 2-0 Sivasspor

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CANLI | Gençlerbirliği'nin konuğu Sivasspor
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