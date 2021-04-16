CANLI | Gençlerbirliği'nin konuğu Sivasspor

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Demir Grup Sivasspor karşılaşıyor.
Ankara'da Eryaman Stadyumu'ndaki mücadele saat 16.00'da başladı. BeIN Sports HD 1 ekranlarından yayınlanan karşılaşmanın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Ligde kalma mücadelesi veren Başkent ekibi 31 puanla 19. sırada yer alıyor. Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmek isteyen Sivasspor ise 47 puanda ve 9. sırada bulunuyor.
İLK 11'LER...
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim, Diego, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Lima, Sefa, Stancu
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba Camara, Uğur, Cofie, Robin Yalçın, Fayçal, Erdoğan, Gradel, Yatabare
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GENÇLERBİRLİĞİ 2-0 DEMİR GRUP SİVASSPOR
24' Diego
36' Johansson
MAÇTAN DAKİKALAR...
8' Sivasspor Yatabare ile gole yaklaştı. Deneyimli futbolcunun kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
Gençlerbirliği, 24. dakikada Diego'nun kafa golüyle Sivasspor karşısında 1-0 öne geçti
Başkent ekibi, 36. dakikada Johansson ile farkı 2'ye çıkardı.
İlk yarı sonucu: Gençlerbirliği 2-0 Sivasspor