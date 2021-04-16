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Giriş Tarihi: 16.4.2021 14:15 Son Güncelleme: 16.4.2021 14:28

ile yollarını ayırdı!

Fatih Karagümrük Emre Çolak ile yollarını ayırdı!

Son dakika... 'te 'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Emre Çolak, 'ın şampiyon olmasını istediğini söylemiş, sosyal medya hesabından ise sarı-kırmızılı takımla ilgili paylaşım yapmıştı. Karagümrük Kulübü, Çolak'ı kadro dışı bırakmıştı. Bugün ise deneyimli oyuncuyla yollar ayrıldı.

Son dakika... Devre arasında Fatih Karagümrük'e transfer olan Emre Çolak ile yollar ayrıldı. Deneyimli futbolcu, Galatasaray paylaşımı yaptığı için bir süre önce kadro dışı bırakılmıştı. A Spor'da yer alan habere göre Karagümrük, oyuncuyla olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Fatih Karagümrük'te yaşanan Emre Çolak krizi yol ayrımıyla sonuçlandı. A Spor'a verdiği bir röpotajda şampiyonluk yolunda Beşiktaş'ı avantajlı gördüğünü ancak gönlünün Galatasaray'dan yana olduğunu ifade eden Çolak, sosyal medya hesabından da Galatasaray'la ilgili bir paylaşımda bulunmuştu.

Süper Lig'de o dönem henüz Galatasaray ile karşı karşıya gelmemiş olan Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ı kadro dışı bırakmıştı. Fatih Karagümrük ile Emre Çolak arasındaki sözleşme karşılıklı anlaşma sonucu feshedildi.

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Fatih Karagümrük Emre Çolak ile yollarını ayırdı!
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