Fatih Karagümrük Emre Çolak ile yollarını ayırdı!

Son dakika... Devre arasında Fatih Karagümrük'e transfer olan Emre Çolak ile yollar ayrıldı. Deneyimli futbolcu, Galatasaray paylaşımı yaptığı için bir süre önce kadro dışı bırakılmıştı. A Spor'da yer alan habere göre Karagümrük, oyuncuyla olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.