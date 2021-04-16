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Giriş Tarihi: 17.4.2021 00:58

'in şaşkınlık yaşadığı an! Tabutun direği elinde kaldı...

DHA
Fatih Terim'in şaşkınlık yaşadığı an! Tabutun direği elinde kaldı...

'in 35. haftasında oynanacak Göztepe - maçının öncesinde Adana'da İlhan Demirdal'ın cenazesine katılan , omuz verdiği tabutun direği elinde kalmasıyla birlikte kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Adana Demirspor'un eski su topu oyuncularından İlhan Demirdal'ın cenazesine katılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in omuz verdiği tabutun direği elinde kaldı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Terim'in tuttuğu direk, çevredekilerin yardımıyla yerine oturtuldu.

Adana Demirspor'un eski su topu oyuncularından 81 yaşındaki iş insanı İlhan Demirdal, dün hayatını kaybetti. Demirdal için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın da katılımıyla Asri Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Demirdal'ın tabutu Terim ve Ağar tarafından omuzlandı.

Terim'in omuzladığı tabutun tören direği yerinden çıkarak elinde kaldı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Terim'in tuttuğu direk, çevredekilerin yardımıyla yerine oturtuldu. Demirdal'ın cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Fatih Terim'in şaşkınlık yaşadığı an! Tabutun direği elinde kaldı...
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