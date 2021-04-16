Gençlere forma yok

oronavirüs'ün futbol ekonomisini derinden yaraladığı şu zamanlarda altyapıda yetişen oyunculara ihtiyaç daha da arttı. Ülke olarak genç isimlerin gelişimine önem versek de verilen süreler bunun tersini gösteriyor. CİES Football Observatory'nin 71 ligden 999 kulübü kapsayan araştırmasına göre bu sezonDört büyükler arasında F.Bahçe 11. (%0.6), Trabzonspor 12. (%0.3) ve G.Saray 14. (%0.2) olarak adeta oyuncuları kulübeye mahkum etti.5 kulübümüz sıfır çekerek 21 yaş altı futbolculara hiç süre tanımadı. Ligimizde Antalyaspor gençlere dünyada en çok süre veren 184. kulüp olurken, Beşiktaş ise 306. sırada kaldı.Avrupa'nın 5 majör liginde ise durum bambaşka. Genç isimlere verdiği değerle yıllardır öne çıkan Dortmund (%28.5) listenin ilk basamağında yer aldı.Nice (%24.3), Monaco (%24.1) ve Rennes (% 20.7)... İngiltere'de Wolverhampton yüzde 16.2 ile en fazla süre veren ekip olurken, İspanya'da Barcelona (%15) yerini kimseye kaptırmadı. İtalya'da ise Verona (% 11.7) ilk sırayı aldı.Dortmund'un 17 yaşındaki yeni yıldız adayı Bellingham, Manchester City'ye attığı golle, Devler Ligi'nde bunu başaran en genç İngiliz futbolcu oldu.