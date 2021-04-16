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Giriş Tarihi: 16.4.2021

Gençlere forma yok

UĞUR ÇEM
Gençlere forma yok

’de gençlere en fazla şans veren takım ’ın çalıştırdığı oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray ise bu konuda sınıfta kaldı

Koronavirüs'ün futbol ekonomisini derinden yaraladığı şu zamanlarda altyapıda yetişen oyunculara ihtiyaç daha da arttı. Ülke olarak genç isimlerin gelişimine önem versek de verilen süreler bunun tersini gösteriyor. CİES Football Observatory'nin 71 ligden 999 kulübü kapsayan araştırmasına göre bu sezon Süper Lig'de 21 yaş altı futbolculara en fazla zamanı Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor (%14.5) verdi. Akdeniz ekibini Beşiktaş (%11.7), Kayserispor (%6.8), Ankaragücü (%2.2) ve Alanyaspor (%1.7) takip etti. Dört büyükler arasında F.Bahçe 11. (%0.6), Trabzonspor 12. (%0.3) ve G.Saray 14. (%0.2) olarak adeta oyuncuları kulübeye mahkum etti. 7 takım yüzde 1'in üzerine çıkamadı. 5 kulübümüz sıfır çekerek 21 yaş altı futbolculara hiç süre tanımadı. Ligimizde Antalyaspor gençlere dünyada en çok süre veren 184. kulüp olurken, Beşiktaş ise 306. sırada kaldı.

DORTMUND ZIRVEDE
Avrupa'nın 5 majör liginde ise durum bambaşka. Genç isimlere verdiği değerle yıllardır öne çıkan Dortmund (%28.5) listenin ilk basamağında yer aldı. Sarı-siyahlıları; üç Fransız takımı takip etti: Nice (%24.3), Monaco (%24.1) ve Rennes (% 20.7)... İngiltere'de Wolverhampton yüzde 16.2 ile en fazla süre veren ekip olurken, İspanya'da Barcelona (%15) yerini kimseye kaptırmadı. İtalya'da ise Verona (% 11.7) ilk sırayı aldı.

17'SINDE DEVLER LIGI'NDE
Dortmund'un 17 yaşındaki yeni yıldız adayı Bellingham, Manchester City'ye attığı golle, Devler Ligi'nde bunu başaran en genç İngiliz futbolcu oldu.

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Gençlere forma yok
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