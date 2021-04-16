Kaçmıyorum hemen açıklayın

eçim tarihini 29 Mayıs olarak açıklayan sarı-kırmızılı kulübün bu duyuruyu hukuki açıdan 22 Nisan'a kadar yapma hakkı vardı. Ancak camiadaki, "Seçimi erteletmek istiyor'' dedikodularından bunalan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, çarşamba günü Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp binasına gelir gelmez,talimatını verdi. Sağlık durumu izin verirse yeniden aday olmaya hazırlanan Cengiz'in 3 senedir kader birliği yaptığı Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'la bu kez ortak hareket etmeyeceği öğrenildi.Camianın önemli isimleri ve eski başkanlarla görüşmeler yapmaya başlayan ve başkanlık için nabız yoklayan Albayrak da Cengiz'le devam etmeyi düşünmüyor.Bu sayı, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'la 6'ya yükselebilir.aşta Arda Turan olmak üzere transfer süreçlerinde Mustafa Cengiz'le anlaşamayan Fatih Terim, özellikle Ali Koç'la yaşadığı gerginlikte yönetim tarafından yalnız bırakıldığını düşünüyordu. İkili arasındaki son fikir ayrılığı bir ay önce Younes Belhanda'da yaşandı. Cengiz, yönetime yönelik zemin konusundaki açıklamaları nedeniyle Belhanda'yı gönderme kararı aldı ancak Terim'den onay çıkmadı. Bunun üzerine Florya'ya telefon açan Başkan,ifadelerini kullandı.İmparator ise,cevabıyla seçimi ima etti. Belhanda kararı, sarıkırmızılıtakımı kötü etkiledi., Donk veTerim'i hedef alan açıklamalarının gerçek dışı olduğunadair bir açıklama yayınladı., Amerika'ya veya Bodrum'a gidiyorsa yönetimin kesin bilgisi vardır. Çünkü benim tan-ı dığım Terim kimseye haber vermeden bu seyahatleri başına buyruk yapmaz. Eğer şeytanın avukatlığına soyunursak Terim, iş saatinde takımı yalnız bırakıp bu seyahatleri yapıyor ve bilgi vermiyorsaSonuçta başkan Cengiz seçilerek iş başına gelmiştir. Fatih Terim ise Galatasaray kimliğiyle göreve atanmış bir isimdir ve kulüpten para kazanmaktadır. O zaman yönetim sokak dedikodusuna döndürmeden direkt Terim'i çağırır ve rahatsızlığını dile getirir. Zaten Galatasaray resmi sitesinden yaptığı yalanlama ile Terim'in, Amerika'ya veya Bordum'a gidişi konusundaki iddiaları çürüttü. Galatasaray'ın felsefesindeanlayışı hakimdir. Yönetim yaptığı açıklamayla yangını büyümeden söndürdü.Birileri de ateşe odun atmaya bayılıyor. Galatasaray camiasını uyarıyorum; Bu kavganın kazananı asla olmaz aksine kaybedeni Galatasaray olur.Cengiz ve Terim iki medeni insan olarak karşılıklı oturup eteklerindeki taşları dökebilecek samimiyete sahiptir.0-0 biten Gençlerbirliği maçından sonra Fatih Terim hakemi eleştirirken futboldan memnun kalmayan Mustafa Cengiz, basın yoluyla "Herkes vazifesini yapsın" mesajını yolladı.G.Saray'ın evinde Alanyaspor'a 2-1 yenilmesini Mustafa Cengiz teknik açıdan şu sözlerle değerlendirdi. "Keşke Kerem, Oğulcan ya da Ali Yavuz Kol gibi gençlerle mücadele edip de yenilseydik..."Başkanın eleştirilerinden rahatsız olan Fatih Terim, 2-1 kazanılan Erzurumspor maçından sonra "Her şeyin farkındayım. Yönetimden kimsenin arkasında değilim" açıklamasını yaptı.Transferde yönetimle yine anlaşamayan İmparator, kupadaki Yeni Malatyaspor maçından sonra "Derin bir yalnızlık hissediyorum. Kontratım Mayıs'ta bitiyor'' dedi.