Kaçmıyorum hemen açıklayın

SABAH Spor, olağanüstü günlerden geçen ve seçime hazırlanan Galatasaray’daki son gelişmelerin perde arkasını aralıyor...
Seçim tarihini 29 Mayıs olarak açıklayan sarı-kırmızılı kulübün bu duyuruyu hukuki açıdan 22 Nisan'a kadar yapma hakkı vardı. Ancak camiadaki, "Seçimi erteletmek istiyor'' dedikodularından bunalan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, çarşamba günü Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp binasına gelir gelmez, "Kaçmıyorum! Seçim tarihini hemenaçıklayın'' talimatını verdi. Sağlık durumu izin verirse yeniden aday olmaya hazırlanan Cengiz'in 3 senedir kader birliği yaptığı Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'la bu kez ortak hareket etmeyeceği öğrenildi.
ALBAYRAK, CENGIZ'LE YÜRÜMÜYOR
Camianın önemli isimleri ve eski başkanlarla görüşmeler yapmaya başlayan ve başkanlık için nabız yoklayan Albayrak da Cengiz'le devam etmeyi düşünmüyor. Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu veTuncer Hunca şu ana kadar başkan adaylığı kesinleşmişisimler. Bu sayı, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'la 6'ya yükselebilir. 8 Mayıs'a kadar seçim listeleriDivan Başkanlığı'na teslim edilmek zorunda.
MAYISTAN SONRA SİZ DE YOKSUNUZ! Başta Arda Turan olmak üzere transfer süreçlerinde Mustafa Cengiz'le anlaşamayan Fatih Terim, özellikle Ali Koç'la yaşadığı gerginlikte yönetim tarafından yalnız bırakıldığını düşünüyordu. İkili arasındaki son fikir ayrılığı bir ay önce Younes Belhanda'da yaşandı. Cengiz, yönetime yönelik zemin konusundaki açıklamaları nedeniyle Belhanda'yı gönderme kararı aldı ancak Terim'den onay çıkmadı. Bunun üzerine Florya'ya telefon açan Başkan, "Hocam Belhanda'nın sözleşmesinifeshediyoruz. Zaten mayıs ayından sonra kontratınıuzatmayacaktık" ifadelerini kullandı.
SİTEDEN AKŞAM SAATLERİNDE AÇIKLAMA
İmparator ise, "Mayıstan sonra siz de yoksunuz başkanım"cevabıyla seçimi ima etti. Belhanda kararı, sarıkırmızılıtakımı kötü etkiledi. Kulübe duydukları güvenikaybeden futbolcuların konsantrasyonu dağıldı vekötü sonuçlar peş peşe geldi. Bu arada G.Saray'ın resmiinternet sitesi başkan Mustafa Cengiz'in, Donk veTerim'i hedef alan açıklamalarının gerçek dışı olduğunadair bir açıklama yayınladı.
BİR GÖRÜŞ / LEVENT TÜZEMEN
Karşılıklı oturup taşlarını dökmeliler! FATIH TERIM, Amerika'ya veya Bodrum'a gidiyorsa yönetimin kesin bilgisi vardır. Çünkü benim tan-ı dığım Terim kimseye haber vermeden bu seyahatleri başına buyruk yapmaz. Eğer şeytanın avukatlığına soyunursak Terim, iş saatinde takımı yalnız bırakıp bu seyahatleri yapıyor ve bilgi vermiyorsa o zaman yönetimzafiyeti oluşur. Sonuçta başkan Cengiz seçilerek iş başına gelmiştir. Fatih Terim ise Galatasaray kimliğiyle göreve atanmış bir isimdir ve kulüpten para kazanmaktadır. O zaman yönetim sokak dedikodusuna döndürmeden direkt Terim'i çağırır ve rahatsızlığını dile getirir. Zaten Galatasaray resmi sitesinden yaptığı yalanlama ile Terim'in, Amerika'ya veya Bordum'a gidişi konusundaki iddiaları çürüttü. Galatasaray'ın felsefesinde 'kol kırılır yen içinde kalır' anlayışı hakimdir. Yönetim yaptığı açıklamayla yangını büyümeden söndürdü. Seçim yaklaşırken maalesef 'cadıkazanı' kaynıyor. Birileri de ateşe odun atmaya bayılıyor. Galatasaray camiasını uyarıyorum; Bu kavganın kazananı asla olmaz aksine kaybedeni Galatasaray olur. Seçim yatırımıyapanlar Galatasaray'ı mevcutyönetim üzerinden yıpratmamalıdır. Cengiz ve Terim iki medeni insan olarak karşılıklı oturup eteklerindeki taşları dökebilecek samimiyete sahiptir.
NELER YAŞANDI?
6 EKİM 2019
Cengiz'den Terim'e: Herkes işini yapsın!
0-0 biten Gençlerbirliği maçından sonra Fatih Terim hakemi eleştirirken futboldan memnun kalmayan Mustafa Cengiz, basın yoluyla "Herkes vazifesini yapsın" mesajını yolladı.
21 EKİM 2020
Cengiz'den Terim'e: Keşke gençlerle yenilseydik...
G.Saray'ın evinde Alanyaspor'a 2-1 yenilmesini Mustafa Cengiz teknik açıdan şu sözlerle değerlendirdi. "Keşke Kerem, Oğulcan ya da Ali Yavuz Kol gibi gençlerle mücadele edip de yenilseydik..."
24 EKİM 2020
Terim'den Cengiz'e: Arkasında değilim!
Başkanın eleştirilerinden rahatsız olan Fatih Terim, 2-1 kazanılan Erzurumspor maçından sonra "Her şeyin farkındayım. Yönetimden kimsenin arkasında değilim" açıklamasını yaptı.
13 OCAK 2021
Terim'den Cengiz'e: Yalnızlık hissediyorum
Transferde yönetimle yine anlaşamayan İmparator, kupadaki Yeni Malatyaspor maçından sonra "Derin bir yalnızlık hissediyorum. Kontratım Mayıs'ta bitiyor'' dedi.