Lucas Perez’i ister misiniz?

Trabzonspor'da forvet transferi için Koita ile birçok konuda anlaşmaya varılırken, menajerler sürpriz bir isimle bordo-mavililerin kapısını çaldı: Lucas Perez... Atletico Madrid altyapısında yetişen ve Dinamo Kiev, Deportivo, Arsenal, PAOK ve West Ham gibi önemli takımlarda da oynayan 32 yaşındaki İspanyol forvet ülkesinde Alaves forması giyiyor.



BİR YIL DAHA KONTRATI VAR

Bu sezon 21 maçta 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan 32 yaşındaki futbolcuyu almak için yetki belgesi isteyen menajerlere yönetim şimdilik "bekleyin" yanıtını verdi. Bu konuda teknik heyet ve scout ekibinin kararına göre hareket edilecek. Perez'in 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



Nwakaeme&Ekuban takıma dönüyor!

TRABZONSPOR'UN ligde son oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen iki önemli hücum silahı Nwakaeme ve Ekuban'dan yarın oynanacak olan Hatayspor maçı öncesi sevindirici haber geldi. Sakatlıklarını önemli oranda atlatan iki oyuncu da takımla çalışmalara başladı. Nwakaeme'nin 11'de olması beklenirken, Ekuban'ın ise ağrılarının durumuna bağlı olarak ilk etapta kulübede yer alacağı kaydedildi.

NWAKAEME'NİN GOL ORUCU

Bu arada ligde 8 maçtır gol atamayan Nwakaeme'nin Hatayspor maçında bu özleme son vermek için antrenmanlarda oldukça istekli çalıştığı bildirildi. Bu sezon ligde 6 gol 7 asisti bulunan Nijeryalı futbolcu son golünü ligin 24. haftasında deplasmandaki Yeni Malatyaspor maçında atmıştı.