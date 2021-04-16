Neymar ve Paris Saint-Germain yola devam ediyor! Dudak uçuklatan ücret...

30 MİLYON EURO...

İtalyan gazetici Nicolo Schira'nın haberine göre, sözleşmesini 2026'ya kadar uzatacak olan Neymar, PSG'den yıllık 30 milyon euro kazanacak. Spor dünyasının en çok kazanan isimleri arasında yer alacak olan Neymar'ın, bu sözleşmeyi imzaladığı da gelen haberler arasında.