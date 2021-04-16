Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Neymar ve Paris Saint-Germain yola devam ediyor! Dudak uçuklatan ücret...
Giriş Tarihi: 16.4.2021 23:52 Son Güncelleme: 17.4.2021 00:33

ve Paris Saint-Germain yola devam ediyor! Dudak uçuklatan ücret...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Neymar ve Paris Saint-Germain yola devam ediyor! Dudak uçuklatan ücret...

Avrupa futbolunun en gözde isimlerinden birisi olan Brezilyalı yıldız oyuncu , Paris Saint-Germain ile 2022 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatıyor. Bu sezon Fransız ekibiyle 'nde yarı finale yükselmeyi başaran Neymar, sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatacak. Neymar'ın yeni sözleşmesinin ardından kazanacağı ücret, adeta dudakları uçuklattı.

Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Bayern Munih'i eleyerek yoluna yarı finalde devam edecek olan Paris Saint-Germain, Bayern karşısında oynadığı futbolla turu getiren isimlerden birisi olan Neymar ile yeni sözleşme imzalıyor.

2017 yılında 222.00 milyon euroya varan bonservis bedeliyle Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Brezilyalı yıldız Neymar'ın şu an var olan sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor.

Bu sezon sakatlıkları nedeniyle birçok maçı kaçıran Neymar, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Bayern Munih eşleşmesinde, takımıyla birlikte sahadaki yerini almıştı.

Eşleşmenin iki maçında da oldukça iyi bir ortaya koyan süper yıldız, Mbappe ile birlikte takımına turu getiren isimlerin başında geldi. Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı isteyen PSG'de, sözleşmesi soru işareti olan Neymar'a güvence veriliyor.

30 MİLYON EURO...

İtalyan gazetici Nicolo Schira'nın haberine göre, sözleşmesini 2026'ya kadar uzatacak olan Neymar, PSG'den yıllık 30 milyon euro kazanacak. Spor dünyasının en çok kazanan isimleri arasında yer alacak olan Neymar'ın, bu sözleşmeyi imzaladığı da gelen haberler arasında.

Paris Saint-Germain formasıyla geçirdiği 4 sezonda 107 maça çıkan Neymar, 83 gole imza attı. Neymar, bu maçlarda 49 asist yapmayı başardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma! Koronavirüsle mücadelede flaş gelişme...
Brezilyalı cerrahtan TikTok’ta mide bulandıran paylaşım! Ameliyatın ardından...
"Fatih Terim'den sonra hoca belli!" Galatasaray'daki krizden sonra Adnan Polat sürprizi... (Sabah.com.tr Özel)
Altın bütün kazançlarını sildi! Piyasalarda değişim başladı: İşte altın fiyatları için senaryolar!
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe genelge açıklamaları: Hepsi durdurulacak
Tüp bebek merkezinde büyük skandal! Sosyetik Prof. embriyoları karıştırdı! Doktoru kurşunlattı
Son dakika: İşte Galatasaray'da yaşananların perde arkası! 'Mayıstan sonra siz de yoksunuz...'
Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk'tan peş peşe yüz yüze eğitim açıklamaları: Onlar açık olacak
Türkiye'de kripto para için ilk karar! Kripto paralar için düzenlemede tarih belli oldu
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Liselerde uzaktan eğitim ve sınav sürecinin detayları belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Neymar ve Paris Saint-Germain yola devam ediyor! Dudak uçuklatan ücret...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA