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Giriş Tarihi: 16.4.2021

N’Koudou göreve

N’Koudou göreve

Larin mecburi forvet; onun yerini de Fransız oyuncu dolduracak

Ankaragücü karşısında santrfora geçecek olan Larin, Siyah-beyazlıların gol silahı olacak. Sol kanatta açılan boşluğu ise N'Koudou'nun doldurması bekleniyor. Fransız futbolcu sonradan oyuna girdiği Erzurumspor maçında bir asist yapmıştı. Gökhan Töre de formaya bir diğer aday olsa da alışık olduğu sağ kanat yerine solda vereceği performans kestirilemiyor. Bir maçlık cezasını tamamlayan Josef de Souza da 11'e dönecek. Siyah-beyazlılarda bir süredir formadan uzak kalan Rıdvan Yılmaz'ın, sol bekte N'Sakala'nın yerine şans bulacağı belirtildi.

Aboubakar Sivas'a
SAKATLIKTAN çıkan ve bireysel çalışmalarına devam eden Aboubakar'ın gelecek hafta salı günü oynanacak Sivasspor maçına yetişmesi bekleniyor. Kamerunlu oyuncuyu tam hazır olmadan oynatıp riske etmek istemeyen teknik heyet, Aboubakar'ı zorlu deplasmana saklama kararı aldı. Aboubakar Süper Lig'de 15 gol kaydetti.

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Beşiktaş'ın rakibi Ankaragücü, Hikmet Karaman ile yakaladığı çıkış ile dikkat çekiyor. Karaman ile 10 maçta 18 puan toplayan sarı-lacivertliler, son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

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Kartal'da 6 isim kart sınırında yer alıyor. Atiba, Rosier, Welinton, Larin, Dorukhan ve Necip bugün kart görürse Sivas maçında oynamayacak.

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N’Koudou göreve
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