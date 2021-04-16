Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan sürpriz! Başakşehir maçı öncesi Sinan ve Osayi kararı...

"Beni asıl motive eden şey, hakkımdaki olumsuz yorumlar. Sahada daha iyi performans sergileyerek o düşünceleri tersine çevirmek istiyorum. Beşiktaş'ın 4 puan gerisindeyiz, onların bir maçı da eksik. Bizim yapmamız gereken tüm gücümüzle savaşmak ve inanmak. Tanrı isterse şampiyon olabiliriz."