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Giriş Tarihi: 16.4.2021 07:00 Son Güncelleme: 16.4.2021 07:23

: Galatasaray'da kriz büyüyor! Cengiz ve Albayrak'ın yolları ayrılıyor! ...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray'da kriz büyüyor! Cengiz ve Albayrak'ın yolları ayrılıyor! Fatih Terim...

haberi... Galatasaray'da yönetim ve idari ekipte sular durulmuyor. Mayısta seçime gidecek olan Sarı-kırmızlılı kulüpte başkan , ikinci başkan Abdürrahim Albayrak ve arasındaki anlaşmazlıklar son raddeye geldi. Kulüpteki karmaşık ortam futbolcuları da bir hayli şekilde sıkıntıya sokmuş durumda. SABAH Spor, olağanüstü günlerden geçen ve seçime hazırlanan Galatasaray’daki son gelişmelerin perde arkasını aralıyor...

Son dakika haberi: Kulübün 29 Mayıs'taki kongreyi, 22 Nisan'a kadar duyurma hakkı vardı. Ancak Mustafa Cengiz, "Seçimi ertelemek istiyor" dedikodusuna cevap olarak açıklamayı öne çekti. Cengiz ve Terim arasındaki kriz, Belhanda ayrılığı ile uç noktaya ulaştı. Tecrübeli teknik adam, "Mayıs'tan sonra siz de yoksunuz başkanım" çıkışına aynı şekilde karşılık verdi.

SABAH Spor, olağanüstü günlerden geçen ve seçime hazırlanan Galatasaray'daki son gelişmelerin perde arkasını aralıyor...

''KAÇMIYORUM! HEMEN AÇIKLAYIN"

Seçim tarihini 29 Mayıs olarak açıklayan sarı-kırmızılı kulübünün bu duyuruyu 22 Nisan'a kadar yapma hakkı vardı. Ancak camiadaki ''Seçimi erteletmek istiyor'' dedikodularından bunalan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, çarşamba günü Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp binasına gelir gelmez ''Kaçmıyorum! Seçim tarihini hemen açıklayın'' talimatını verdi.

ALBAYRAK VE CENGİZ'İN YOLLARI AYRILIYOR!

Sağlık durumu izin verirse yeniden aday olmaya hazırlanan Cengiz'in 3 senedir kader birliği yaptığı Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak'la bu kez ortak hareket etmeyeceği öğrenildi.

Camianın önemli isimleri ve eski başkanlarla görüşmeler yapmaya başlayan ve başkanlık için nabız yoklayan Albayrak da Cengiz'le devam etmeyi düşünmüyor.

O FOTOĞRAF İPLERİ KOPARDI!

Cengiz'in salı günü sert sözler sarf ettiği futbolcularla Albayrak'ın bir gün sonra idmandan toplu fotoğraf paylaşması, ikili arasında iplerin koptuğunu göstermişti.

Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunla şu ana kadar başkan adaylığı kesinleşmiş isimler. Bu sayı, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'la 6'ya yükselebilir. 8 Mayıs'a kadar seçim listelerini Divan Başkanlığı'na teslim edilmek zorunda.

FATİH TERİM KENDİNİ YALNIZ HİSSETİ!

Başta Arda Turan olmak üzere transfer süreçlerinde Mustafa Cengiz'le anlaşamayan Fatih Terim, özellikle Ali Koç'la yaşadığı gerginlikte yönetim tarafından yalnız bırakıldığını düşünüyordu.

BELHANDA KRİZİ

İkili arasındaki son fikir ayrılığı bir ay önce Younes Belhanda'da yaşandı. Cengiz, yönetime yönelik zemin konusundaki açıklamaları nedeniyle Belhanda'yı gönderme kararı aldı ancak Terim'den onay çıkmadı.

Bunun üzerine Florya'ya telefon açan Başkan, "Hocam Belhanda'nın sözleşmesini feshediyoruz. Zaten mayıs ayından sonra kontratını uzatmayacaktık" ifadelerini kullandı.

"MAYIS'TAN SONRA SİZ DE YOKSUNUZ BAŞKANIM"

Fatih Terim ise, "Mayıs'tan sonra siz de yoksunuz başkanım" cevabıyla seçimi ima etti. Belhanda kararı, sarı-kırmızılı takımı kötü etkiledi.

Kulübe duydukları güveni kaybeden futbolcuların konsantrasyonu dağıldı ve kötü sonuçlar peş peşe geldi.

KULÜPTEN YALANLAMA GELDİ

Bu arada G.Saray'ın resmi internet sitesi başkan Mustafa Cengiz'in, Donk ve Terim'i hedef alan açıklamalarının gerçek dışı olduğuna dair bir açıklama yayınladı.

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Son dakika: Galatasaray'da kriz büyüyor! Cengiz ve Albayrak'ın yolları ayrılıyor! Fatih Terim...
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