Son dakika: Galatasaray'da kriz büyüyor! Cengiz ve Albayrak'ın yolları ayrılıyor! Fatih Terim...

Son dakika haberi: Kulübün 29 Mayıs'taki kongreyi, 22 Nisan'a kadar duyurma hakkı vardı. Ancak Mustafa Cengiz, "Seçimi ertelemek istiyor" dedikodusuna cevap olarak açıklamayı öne çekti. Cengiz ve Terim arasındaki kriz, Belhanda ayrılığı ile uç noktaya ulaştı. Tecrübeli teknik adam, "Mayıs'tan sonra siz de yoksunuz başkanım" çıkışına aynı şekilde karşılık verdi.