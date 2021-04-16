Son dakika: Galatasaray'da sürpriz kararlar alınabilir! Yönetim Türk Telekom Stadyumu'nda toplandı...

'Ahlaki olan ve kendi değerleri için yaşayan herkes, bu tür insanları kendilerinden izole etmeli ve toplumdan soyutlamalıdır. Söz konusu şahsın süresiz olarak, akreditasyon yetkisi Galatasaray Spor Kulübü'ne ait olan herhangi bir organizasyona alınmayacağını ve şahıs hakkında yasal tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.'