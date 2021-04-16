Son dakika: Galatasaray'da sürpriz kararlar alınabilir! Yönetim Türk Telekom Stadyumu'nda toplandı...

Galatasaray'dan son dakika haberleri peş peşe geliyor. Sarı kırmızılılarda Mustafa Cengiz'in futbolcular hakkında söylediği sözlerin ardından oyuncuların küskünlüğü sürüyor. Abdürrahim Albayrak da oyuncularla birlikte fotoğraf çektirerek bu konuda tarafını belli etmişti. Mehmet Özcan'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Galatasaray yönetimi Türk Telekom Stadyumu'nda toplandı. Sabah Spor'un özel haberi...
SON DAKİKA: GALATASARAY'DA SÜRPRİZ KARARLAR ÇIKABİLİR!
Galatasaray'da stadyumda yapılan toplantının ardından sürpriz kararlar çıkabilir. Fatih Terim ise Adana Demirspor'un eski sutopu oyuncularından İlhan Demirdal'ın cenazesine katılmak için Adana'da yer alıyor.
Galatasaray, bugün Milliyet Gazetesi'nde yer alan haberi yalanladı. Ömer Bayram, Ryan Donk ve Ryan Babel'in çok fazla organizasyon içinde yer aldığı, gece hayatı olduğu yönündeki haberleri bir kez daha yalanladı. Galatasaray ayrıca Nevzat Dindar'ın akreditasyonunun da iptal edildiğini açıkladı.
GALATASARAY'DAN SET AÇIKLAMA! 'KENDİNE YAKIŞANI YAPMIŞTIR...'
İşte Galatasaray tarafından yapılan açıklama...
'Milliyet Gazetesi'nin Nevzat Dindar isimli muhabiri elinde hiçbir kanıt bulundurmadan insanların itibarlarını zedeleyebileceği, aile yaşantılarına zarar verebileceği düşünerek kendine yakışan bir üslupla Ömer Bayram, Babel ve Donk hakkında haber kaleme almıştır.'
'Bu tip dedikodularla hayatını kazanmayı kendisine dert edinmeyen aynada gördüğü kişiden utanmayan bir insanın değil herhangi bir gazetede çalışması, toplum içinde ciddiye alınması ve insanlar tarafından dışlanmaması dahi yeteri kadar üzücüdür.'
'Ahlaki olan ve kendi değerleri için yaşayan herkes, bu tür insanları kendilerinden izole etmeli ve toplumdan soyutlamalıdır. Söz konusu şahsın süresiz olarak, akreditasyon yetkisi Galatasaray Spor Kulübü'ne ait olan herhangi bir organizasyona alınmayacağını ve şahıs hakkında yasal tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.'