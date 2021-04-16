Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Lider Beşiktaş kritik maçta Ankaragücü'nü ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 16.4.2021 17:36 Son Güncelleme: 16.4.2021 18:12

Son dakika: Lider kritik maçta 'nü ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika: Lider Beşiktaş kritik maçta Ankaragücü'nü ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi... 'in 35. haftasında en yakın rakibiyle olan puan farkını 4'e çıkartan , son haftaların yükselen takımı 'nü ağırlıyor. Siyah-beyazlılarda sezonun en golcü isimlerinden 'ın olmaması dezavantaj yaratacak olsa da kazanarak yoluna devam etmek isteyen ve öğrencileri, Ankaragücü engelini de aşarak şampiyonluk yolunda kritik bir eşiği aşmak istiyor. Karşılaşmada iki takımın 11'leri de belli oldu.

Süper Lig'de 35. hafta maçları oynanıyor. Son haftalarda Hikmet Karaman yönetimiyle birlikte büyük bir sıçrayış yaparak düşme hattından kurtulan Ankaragücü, şampiyonluk adına en büyük favori haline gelen Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Ankaragücü engelini de 3 puanla geçmek isteyen Beşiktaş, maç öncesinde 70 puanla zirvede yer alıyor. Ankaragücü ise 36 puanla 13. sırada bulunuyor.

Vodafone Park'ta oynanacak olan zorlu mücadele, bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcıları ise Hakan Yemişken ve İlker Takpak üstlenecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, N'Koudou, Larin.

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim Akdağ, Alper Potuk, Geraldo, Paintsil, Badji, Emre Güral

JOSEF DÖNÜYOR

Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Erzurum deplasmanında oynamayarak cezasını tamamlayan Josef de Souza karşılaşmada görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

6 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Welinton Souza mücadelede kart görmeleri halinde 36. haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.

ABOUBAKAR YOK, CENK TOSUN TABURCU EDİLDİ

Siyah beyazlılarda sakatlığı süren Vincent Aboubakar, Ankaragücü karşısında da forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı maçta geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat edilen Cenk Tosun taburdu edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sağ dizinde patellar tendon kopması meydana gelen Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edilen Cenk Tosun'un taburcu edildiği bildirildi.

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Son dakika: Lider Beşiktaş kritik maçta Ankaragücü'nü ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu...
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