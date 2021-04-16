Son dakika: Trabzonspor transferde büyük oynuyor! Fırtına Arsenal'in eski yıldızı Lucas Perez'in peşinde...

Son dakika haberi... Trabzonspor'da gelecek sezonki kadro planlamasında en az iki forvet oyuncusunun kadroya katılması planlanıyor. Bu doğrultu da uzun zamandır görüşme halinde olunan Koita ile birçok konuda anlaşmaya varılırken, menajerler tarafından sürpriz bir isim önerildi.
Atletico Madrid altyapısında yetişen ve kariyerinde Dinamo Kiev, Deportivo, Arsenal, Paok ve West Ham gibi önemli takımlarda da forma giyen 32 yaşındaki forvet oyuncusu Lucas Perez, bordo-mavili kulübe önerildi.
Bu sezon Alaves forması giyen ve 21 maçta 4 gol 3 asistlik performans ortaya koyan İspanyol forvet oyuncusuna bordo-mavili formayı giydirmek için yetki belgesi isteyen menajerler kulübün kapısını çalarken, yönetim kurulu ise bu ismi teknik ekip ve scout ekibine bildirdi.
BİR YIL DAHA KONTRATI VAR!
Buradan gelecek cevaba göre kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncu için hamle yapılabileceği öğrenildi. Bu arada Perez'in menajerlik firmasının Trabzonspor alt yapısında da çok sayıda oyuncusunun yer alması dikkat çekti.
NWAKAEME VE EKUBAN TAKIMA DÖNÜYOR!
Trabzonspor'un ligde son oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen iki önemli hücum silahı Nwakaeme ve Ekuban'dan yarın oynanacak olan Hatayspor maçı öncesi sevindirici haber geldi.
Sakatlıklarını önemli oranda atlatan iki oyuncu da takımla çalışmalara başladı. Nwakaeme'nin 11'de olması beklenirken, Ekuban'ın ise ağrılarının durumuna bağlı olarak ilk etapta kulübede yer alacağı kaydedildi.
NWAKAEME'NİN GOL ORUCU
Bu arada ligde 8 maçtır gol atamayan Nwakaeme'nin Hatayspor maçında bu özleme son vermek için antrenmanlarda oldukça istekli çalıştığı bildirildi. Bu sezon ligde 6 gol 7 asisti bulunan Nijeryalı futbolcu son golünü ligin 24. haftasında deplasmandaki Yeni Malatyaspor maçında atmıştı.