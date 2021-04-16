Son dakika: Trabzonspor transferde büyük oynuyor! Fırtına Arsenal'in eski yıldızı Lucas Perez'in peşinde...

Son dakika haberi... Trabzonspor'da gelecek sezonki kadro planlamasında en az iki forvet oyuncusunun kadroya katılması planlanıyor. Bu doğrultu da uzun zamandır görüşme halinde olunan Koita ile birçok konuda anlaşmaya varılırken, menajerler tarafından sürpriz bir isim önerildi.