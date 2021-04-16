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Giriş Tarihi: 16.4.2021 08:52 Son Güncelleme: 16.4.2021 08:53

'de gençlere yer yok! Sınıfta kaldılar...

UĞUR ÇEM
Süper Lig'de gençlere yer yok! Sınıfta kaldılar...

ekipleri genç oyunculara şans verme konusunda Avrupa'nın gerisinde kaldı. Gençlere en çok zaman veren teknik adam ise 'u çalıştıran oldu. Antalyaspor'un ardından ikinci sırada yer alırken; , ve Trabzonspor bu alanda sınıfta kaldı. İşte detaylar...

Futbol dünyasında yaşanan ekonomik kriz altyapıdan yetişen oyuncuların önemini artırdı. Ancak ülkemizde uzun yıllardır olduğu gibi genç futbolculara verilen önem yeterli gelişimi göstermedi. Süper Lig, genç oyunculara görev verme alanında Avrupa'nın diğer liglerine göre çok geride kaldı. Antalyaspor ve Beşiktaş dışında kalan takımlar ise 21 yaşaltı futbolculara yeterinde şans vermedi.

Koronavirüsün futbol ekonomisini derinden yaraladığı şu zamanlarda altyapıda yetişen oyunculara ihtiyaç daha da arttı. Ülke olarak genç isimlerin gelişimine önem versek de verilen süreler bunun tersini gösteriyor.

CIES Football Observatory'nin 71 ligden 999 kulübü kapsayan araştırmasına göre bu sezon Süper Lig'de 21 yaş altı futbolculara en fazla zamanı Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor (%14.5) verdi.

Akdeniz ekibini Beşiktaş (%11.7), Kayserispor (%6.8), Ankaragücü (%2.2) ve Alanyaspor (%1.7) takip etti. Dört büyükler arasında F.Bahçe 11. (%0.6), Trabzonspor 12. (%0.3) ve G.Saray 14. (%0.2) olarak adeta oyuncuları kulübeye mahkum etti.

7 takım yüzde 1'in üzerine çıkamadı. 5 kulübümüz sıfır çekerek 21 yaş altı futbolculara hiç süre tanımadı. Ligimizde Antalyaspor gençlere dünyada en çok süre veren 184. kulüp olurken, Beşiktaş ise 306. sırada kaldı.

AVRUPA FARK ATTI!

Avrupa'nın 5 majör liginde ise durum bambaşka. Genç isimlere verdiği değerle yıllardır öne çıkan Dortmund (%28.5) listenin ilk basamağında yer aldı. Sarı-siyahlıları; üç Fransız takımı takip etti: Nice (%24.3), Monaco (%24.1) ve Rennes (% 20.7)...

İngiltere'de Wolverhampton yüzde 16.2 ile en fazla süre veren ekip olurken, İspanya'da Barcelona (%15) yerini kimseye kaptırmadı. İtalya'da ise Verona (% 11.7) ilk sırayı aldı.

17 YAŞINDA DEVLER LİGİ'NDE

Dortmund'un 17 yaşındaki yeni yıldız adayı Bellingham, Manchester City'ye attığı golle, Devler Ligi'nde bunu başaran en genç İngiliz futbolcu oldu.

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Süper Lig'de gençlere yer yok! Sınıfta kaldılar...
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