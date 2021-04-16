Süper Lig'de gençlere yer yok! Sınıfta kaldılar...

Futbol dünyasında yaşanan ekonomik kriz altyapıdan yetişen oyuncuların önemini artırdı. Ancak ülkemizde uzun yıllardır olduğu gibi genç futbolculara verilen önem yeterli gelişimi göstermedi. Süper Lig, genç oyunculara görev verme alanında Avrupa'nın diğer liglerine göre çok geride kaldı. Antalyaspor ve Beşiktaş dışında kalan takımlar ise 21 yaşaltı futbolculara yeterinde şans vermedi.