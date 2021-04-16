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Giriş Tarihi: 16.4.2021 16:05 Son Güncelleme: 16.4.2021 17:04

'de 'un konuğu -CANLI-

Süper Lig'de Konyaspor'un konuğu Kayserispor -CANLI-

'de 35. hafta maçları bugün başlıyor. Zorlu maçta 'un konuğu . Maç öncesi Konyaspor 40 puanla 12. sırada yer alırken Kayserispor 33 puanla 18. sırada yer alıyor. Kayserispor bu maçı almak ve alt sıralardan kurtulmak istiyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz...

Süper Lig'de 35. haftanın maçları heyecanı başlıyor. Saat 16:00'da başlayan maçta Konyaspor'un konuğu Kayserispor. Maçta 0-0'lık skor devam ediyor.

CANLI SKOR (İkinci yarı oynanıyor)

Konyaspor 0-0 Kayserispor

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Konyaspor, Süper Lig tarihinde ilk kez rakibine karşı lig dublesi yapmak için sahaya çıkıyor.

Konyaspor'a konuk olduğu son altı Süper Lig maçının beşini kaybeden Kayserispor (1G), tek galibiyetini gol yemediği tek karşılaşmada aldı (Şubat 2019'da 1-0).

Süper Lig tarihinde Konyaspor'a konuk olduğu hiçbir maçta 2 gol atamayan Kayserispor (12 maçta 6 gol), son iki ziyaretinde birer gol buldu. Kayseri ekibinin üst üste üç Konya deplasmanında gol sevinci yaşadığı bir seri yok.

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Süper Lig'de Konyaspor'un konuğu Kayserispor -CANLI-
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