Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'un konuğu Hatayspor
Giriş Tarihi: 16.4.2021 10:39

'un konuğu

AA
Trabzonspor'un konuğu Hatayspor

Süper Lig'in 25. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele yarın (17 Nisan) 'nda oynanacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın (17 Nisan) Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Son 3 maçından beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, rakibini yenerek hem galibiyet özlemine son vermeyi hem de çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Karadeniz ekibi, ligde 58 puanla 4. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Yunus Mallı ve Anders Trondsen ile kart cezalısı Vitor Hugo, takımda yer alamayacak. Dünkü çalışmaya katılamayan ve salonda tedavisi yapılan Caleb Ekuban'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Brezilyalı cerrahtan TikTok’ta mide bulandıran paylaşım! Ameliyatın ardından...
Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe genelge açıklamaları: Hepsi durdurulacak
Bursa'da iki aile birbirine girdi! 100 kişinin karıştığı kavga kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk'tan peş peşe yüz yüze eğitim açıklamaları: Onlar açık olacak
Son dakika haberi: İstanbul İl Sağlık Müdürü konuştu! Hem BioNTech hem Sinovac...
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Liselerde uzaktan eğitim ve sınav sürecinin detayları belli oldu
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transfer için gaza bastı! Ersun Yanal'ın prensi Kadıköy'e geliyor...
Çavuşoğlu’nun Yunanlı Dendias’a verdiği tokat gibi yanıt sosyal medyayı salladı
Son Dakika Haberi! İletişim Başkanı Altun’dan KKTC’de Kur’an kurslarının kapatılmasına sert tepki: İdeolojik ve dogmatik aklın ürünüdür
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'un konuğu Hatayspor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA