16 dakikada rekor!

Demir Grup Sivasspor, deplasmanda konuk olduğu Gençlerbirliği karşısındaİlk yarıyı 25'te Angelo, 37'de Johansson ile 2-0 geride kapatanRıza Çalımbay'ın takımı, oyuncu değişiklikleri ile kendini bularakSon saniyeler büyük heyecana sahne olurken, 90+4'te Sivasspor, kontratakta G.Birliği savunmasındaki16 dakikada muhteşem bir dönüşe imza atan Sivas, yenilmezlik serisini de