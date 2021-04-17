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Giriş Tarihi: 17.4.2021

16 dakikada rekor!

16 dakikada rekor!

İlk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Sivasspor, ikinci devrede kendine gelerek 16 dakikada Felix, Kayode ve Polomat’ın (kk) golleriyle 3 puana uzandı. Yenilmezlik serisini 12’ye çıkarıp kulüp rekoru kırdı

Demir Grup Sivasspor, deplasmanda konuk olduğu Gençlerbirliği karşısında harika bir dönüşe imza attı. İlk yarıyı 25'te Angelo, 37'de Johansson ile 2-0 geride kapatan Yiğidolar, ikinci 45'te geri döndü. Rıza Çalımbay'ın takımı, oyuncu değişiklikleri ile kendini bularak 78'de Felix ile farkı bire indirirken, 83'te de Kayode ile eşitliği sağladı. Son saniyeler büyük heyecana sahne olurken, 90+4'te Sivasspor, kontratakta G.Birliği savunmasındaki Polomat'ın kendi kalesine golüyle galip geldi. 16 dakikada muhteşem bir dönüşe imza atan Sivas, yenilmezlik serisini de 12 maça çıkararak kulüp rekorunu kırdı.

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16 dakikada rekor!
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