Aslan’ın tek umudu Halil

cezalı olduğu Göztepe maçında yüzünden operasyon geçiren Falcao ve Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Mostafa Mohamed de forma giyemeyecek. İzmir deplasmanında, ileri uçta tek forvet olarak Halil Dervişoğlu oynayacak. Halil'in maç içindeki durumuna göre bu bölgenin alternatifi ise Oğulcan Çağlayan olacak. İlk 11 çıktığı 13 maçta sadece 5 galibiyet gören Etebo da 3 hafta sonra kulübeye çekiliyor. Göztepe deplasmanında ön liberoya dönecek Taylan'ı orta sahada Gedson Fernandes ve Emre Kılınç tamamlayacak., Fırat Aydınus'u 2.5 yıl aradan sonra Galatasaray'ın Göztepe ile oynayacağı maça atadı.2018'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Fırat Aydınus'la büyük gerilim yaşayan Fatih Terim, 47 yaşındaki hakeme küfür ettiği gerekçesiyle 10 maç ceza almış, o müsabakadan sonra Aydınus bir daha G.Saray maçlarında düdük çalmamıştı.