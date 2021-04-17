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Giriş Tarihi: 17.4.2021 23:25

Başakşehirli koronavirüse yakalandı

İHA
Başakşehirli Deniz Türüç koronavirüse yakalandı

'in 35. haftasında Başakşehir, sahasında 'yi konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde İstanbul temsilcisine 'ten kötü haber geldi. Milli futbolcu koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu Deniz Türüç, korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesinde yapılan korona virüs testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Turuncu-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Deniz Türüç de test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptırmış olduğum Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Şu an karantina sürecim başlamış olup, kurallara uyarak, çalışmalarıma titizlikle devam etmekteyim. Bir süre sahalardan uzak kalacağım ama kalbim takımımla beraber atıyor" dedi.


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Başakşehirli Deniz Türüç koronavirüse yakalandı
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