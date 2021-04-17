Belhanda Fenerbahçe'ye teklif edildi! Transfer görüşmesi...

Galatasaray ile yollarını ayıran Belhanda'nın menajeri Faslı oyuncuyu Fenerbahçe'ye teklif etti. İstanbul'da ev alıp ayrılmak istemeyen Belhanda'nın Sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçeli yöneticiler ise bu teklifi değerlendirmeye aldı ve karar için süre istedi.
FENERBAHÇE SÜRE İSTEDİ!
Takvim'in haberine göre, Sarı-Lacivertli yönetim ve teknik patron ve sportif direktör Emre Belözoğlu, Belhanda'nın transferi konusunu birkaç gün içinde masaya yatıracağı ve net bir karara varılacağı öğrenildi.
Belhanda, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 28 maçta 8 gol attı ve 3 asist yaptı.