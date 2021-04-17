Belhanda Fenerbahçe'ye teklif edildi! Transfer görüşmesi...

Galatasaray ile yollarını ayıran Belhanda'nın menajeri Faslı oyuncuyu Fenerbahçe'ye teklif etti. İstanbul'da ev alıp ayrılmak istemeyen Belhanda'nın Sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçeli yöneticiler ise bu teklifi değerlendirmeye aldı ve karar için süre istedi.